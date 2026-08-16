Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Niko Sulpriyono
Senin, 17 Agustus 2026 | 06.39 WIB

5 Weton yang Disebut Berlimpah Rezeki di Bulan Agustus, Peluang Datang dari Arah Tak Terduga

Ilustrasi digeruduk rezeki (senivpetro/Freepik) - Image

Ilustrasi digeruduk rezeki (senivpetro/Freepik)

JawaPos.com – Dalam tradisi Jawa, weton kelahiran kerap dikaitkan dengan karakter, perjalanan hidup, hingga gambaran mengenai keberuntungan seseorang. Salah satu sumber yang sering menjadi rujukan dalam kepercayaan tersebut adalah Primbon Jawa.

Bulan Agustus pun dipercaya sebagian masyarakat sebagai periode yang membawa peluang baru bagi sejumlah weton. Rezeki yang dimaksud tidak selalu berupa uang secara langsung, tetapi bisa hadir melalui pekerjaan, relasi, kesempatan usaha, maupun pertolongan yang datang pada waktu yang tepat.

Sejumlah ramalan Primbon Jawa bahkan menyebut ada lima weton yang memiliki peluang keberuntungan cukup kuat pada Agustus

Lantas, weton apa saja yang masuk dalam daftar tersebut?

Dilansir dari kanal YouTube TITEN KEJAWEN, berikut ulasan selengkapnya.

1. Senin Kliwon

Senin Kliwon dipercaya memiliki karakter pekerja keras, penuh perhitungan, dan tidak mudah menyerah ketika menghadapi hambatan. Sifat tersebut membuat pemilik weton ini dianggap mampu melihat kesempatan yang mungkin terlewatkan oleh orang lain.

Pada Agustus, peluang rezeki mereka dalam ramalan Primbon Jawa disebut dapat muncul melalui jalur yang tidak direncanakan. Tawaran kerja sama, ide usaha sederhana, atau perkenalan dengan seseorang bahkan bisa berkembang menjadi kesempatan yang bernilai.

Karena itu, pemilik Senin Kliwon disarankan tidak terburu-buru mengabaikan tawaran baru. Bisa jadi kesempatan yang awalnya terlihat kecil justru memberikan manfaat lebih besar di kemudian hari.

2. Jumat Pon

Jumat Pon termasuk weton yang dalam kepercayaan Jawa sering dikaitkan dengan sifat tenang, peka, dan memiliki kepedulian terhadap orang lain.

Dalam ramalan bulan Agustus, keberuntungan mereka dipercaya dapat datang melalui bantuan atau hubungan dengan orang lain. Proyek lama yang kembali ditawarkan, pembayaran yang sempat tertunda, atau dukungan dari relasi bisa menjadi salah satu bentuk peluang yang muncul.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Hoki Finansial Menguat, 4 Weton Ini Diprediksi Dapat Kejutan Rezeki di Agustus - Image
Zodiak

Hoki Finansial Menguat, 4 Weton Ini Diprediksi Dapat Kejutan Rezeki di Agustus

Senin, 17 Agustus 2026 | 06.47 WIB

Rezeki Makin Lancar, 12 Weton Ini Diprediksi Beruntung Secara Finansial di Agustus - Image
Zodiak

Rezeki Makin Lancar, 12 Weton Ini Diprediksi Beruntung Secara Finansial di Agustus

Senin, 17 Agustus 2026 | 06.34 WIB

3 Zodiak Hidupnya di 2026 Alami Banyak Perubahan, Mulai Agustus Hokinya Selalu Mengundang Rezeki - Image
Zodiak

3 Zodiak Hidupnya di 2026 Alami Banyak Perubahan, Mulai Agustus Hokinya Selalu Mengundang Rezeki

Minggu, 16 Agustus 2026 | 00.59 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Malaysia vs Vietnam: Superkomputer Jagokan The Golden Star Warriors - Image
1

Prediksi Skor Malaysia vs Vietnam: Superkomputer Jagokan The Golden Star Warriors

2

Soal Penolakan Pembangunan Gereja di Citraland, Wali Kota Eri: Tidak Sesuai Site Plan

3

Prediksi Skor Singapura vs Thailand: Ilhan Fandi Jadi Ancaman, Tuan Rumah Bisa Bikin Kejutan

4

Persebaya Surabaya Siapkan Penyerang Pengganti Alex Martins di Super League

5

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

6

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

7

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

8

Prediksi Skor Sabah FC vs Persib Bandung: Pangeran Biru Bidik Puncak Dewata Challenge Series 2026

9

Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati

10

Kasus Penjahit Rasis Bali Kembali Diperbincangkan, Diduga Ada Intimidasi Saat Audiensi

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore