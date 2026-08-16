5 Weton yang Disebut Berlimpah Rezeki di Bulan Agustus, Peluang Datang dari Arah Tak Terduga

JawaPos.com – Dalam tradisi Jawa, weton kelahiran kerap dikaitkan dengan karakter, perjalanan hidup, hingga gambaran mengenai keberuntungan seseorang. Salah satu sumber yang sering menjadi rujukan dalam kepercayaan tersebut adalah Primbon Jawa.

Bulan Agustus pun dipercaya sebagian masyarakat sebagai periode yang membawa peluang baru bagi sejumlah weton. Rezeki yang dimaksud tidak selalu berupa uang secara langsung, tetapi bisa hadir melalui pekerjaan, relasi, kesempatan usaha, maupun pertolongan yang datang pada waktu yang tepat.

Sejumlah ramalan Primbon Jawa bahkan menyebut ada lima weton yang memiliki peluang keberuntungan cukup kuat pada Agustus.

Lantas, weton apa saja yang masuk dalam daftar tersebut?

Dilansir dari kanal YouTube TITEN KEJAWEN, berikut ulasan selengkapnya.

1. Senin Kliwon Senin Kliwon dipercaya memiliki karakter pekerja keras, penuh perhitungan, dan tidak mudah menyerah ketika menghadapi hambatan. Sifat tersebut membuat pemilik weton ini dianggap mampu melihat kesempatan yang mungkin terlewatkan oleh orang lain.

Pada Agustus, peluang rezeki mereka dalam ramalan Primbon Jawa disebut dapat muncul melalui jalur yang tidak direncanakan. Tawaran kerja sama, ide usaha sederhana, atau perkenalan dengan seseorang bahkan bisa berkembang menjadi kesempatan yang bernilai.

Karena itu, pemilik Senin Kliwon disarankan tidak terburu-buru mengabaikan tawaran baru. Bisa jadi kesempatan yang awalnya terlihat kecil justru memberikan manfaat lebih besar di kemudian hari.

2. Jumat Pon Jumat Pon termasuk weton yang dalam kepercayaan Jawa sering dikaitkan dengan sifat tenang, peka, dan memiliki kepedulian terhadap orang lain.