Hoki Finansial Menguat, 4 Weton Ini Diprediksi Dapat Kejutan Rezeki di Agustus

Weton disambar rezeki, duit dan kekayaan di bulan Agustus kata primbon jawa. (Freepik/ johnstocker)
JawaPos.com – Bulan Agustus dipercaya menjadi salah satu periode yang membawa perubahan bagi sejumlah weton dalam perhitungan Primbon Jawa.
Dalam tradisi Jawa, kombinasi antara hari kelahiran dan pasaran dipercaya memiliki karakter serta peruntungan masing-masing. Salah satunya berkaitan dengan urusan rezeki, pekerjaan, dan kondisi finansial.
Berdasarkan ramalan tersebut, terdapat beberapa weton yang disebut memiliki peluang lebih baik dalam urusan materi selama bulan Agustus. Keberuntungan itu dapat dikaitkan dengan kerja keras, kesempatan baru, maupun hubungan baik yang selama ini dibangun.
Prediksi semacam ini tentu merupakan bagian dari kepercayaan dan tradisi, sehingga bukan jaminan seseorang akan otomatis mendapatkan kekayaan.
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Dilansir dari akun YouTube Bara Raja Cirebon, berikut empat weton yang disebut memiliki peruntungan rezeki dan finansial menarik di bulan Agustus.
Selasa Pahing memiliki jumlah neptu 12. Dalam sejumlah perhitungan Primbon Jawa, weton ini dikenal memiliki karakter kuat, mandiri, serta tidak mudah menyerah ketika menghadapi persoalan.
Mereka juga dikenal mudah bergaul dan memiliki kepedulian terhadap orang lain. Meski terkadang emosinya cukup kuat, sifat suka membantu membuat pemilik weton ini mudah mendapatkan kepercayaan dari lingkungan sekitar.
Dari sisi pekerjaan, ketekunan menjadi salah satu modal utama Selasa Pahing. Mereka cenderung mampu bertahan ketika menghadapi tekanan dan terus mencari cara untuk mencapai tujuan.
Pada bulan Agustus, karakter pekerja keras tersebut dipercaya dapat membuka peluang finansial baru. Kesempatan bisa datang melalui pekerjaan, usaha, maupun hubungan dengan orang yang sebelumnya sudah dikenal.
Namun, kecerdasan dan sikap percaya diri tetap perlu diimbangi dengan kewaspadaan. Jangan sampai terlalu mudah mempercayai orang lain hanya karena sebuah tawaran terlihat menguntungkan.
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Jawa Pos
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