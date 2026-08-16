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Mohammad Maulana Iqbal
Senin, 17 Agustus 2026 | 06.26 WIB

Rezeki Mengalir Deras di Bulan Agustus, 8 Weton Ini Disebut Paling Beruntung

Weton dihujani keberuntungan rezeki dan finansial di Agustus kata primbon jawa. (Freepik/ jcomp) - Image

Weton dihujani keberuntungan rezeki dan finansial di Agustus kata primbon jawa. (Freepik/ jcomp)

JawaPos.com – Bulan Agustus tidak hanya identik dengan berbagai perayaan, tetapi dalam kepercayaan Primbon Jawa juga kerap dikaitkan dengan datangnya perubahan dan peluang bagi sejumlah weton.

Dalam tradisi Jawa, weton merupakan perpaduan antara hari kelahiran dan pasaran yang dipercaya memiliki karakter serta nilai tertentu. Dari perhitungan tersebut kemudian muncul berbagai tafsir mengenai watak, perjalanan hidup, hingga keberuntungan seseorang.

Bagi sebagian masyarakat yang masih mempercayainya, ada weton tertentu yang dianggap memiliki peruntungan lebih baik pada periode tertentu. Salah satunya berkaitan dengan rezeki dan kondisi finansial.

Pada Agustus ini, terdapat delapan weton yang dalam ramalan Primbon Jawa disebut memiliki peluang memperoleh kelancaran rezeki dan perkembangan finansial.

Dikutip dari akun YouTube Pandawa Cirebon, berikut delapan weton yang disebut berpotensi mendapatkan keberuntungan rezeki dan finansial pada bulan Agustus.

1. Senin Wage

Senin Wage memiliki jumlah neptu 8, hasil perpaduan nilai hari Senin sebesar 4 dan pasaran Wage sebesar 4.

Pemilik weton ini dikenal memiliki karakter yang penuh semangat dan berenergi. Mereka bisa menunjukkan emosi yang kuat ketika menghadapi sesuatu yang dianggap tidak sesuai dengan prinsipnya.

Meski demikian, Senin Wage dipercaya sebagai sosok yang dapat dipegang perkataannya. Ketika sudah membuat komitmen, mereka cenderung berusaha menjalankannya dengan sungguh-sungguh.

Dalam urusan pekerjaan dan penghasilan, weton ini disebut memiliki kecenderungan untuk membangun pemasukan secara stabil. Ketekunan dan rasa tanggung jawab menjadi modal penting untuk menjaga kondisi finansial tetap baik.

2. Selasa Legi

Selasa Legi mempunyai neptu 8, yang berasal dari nilai Selasa 3 dan Legi 5.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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