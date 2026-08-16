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Niko Sulpriyono
Minggu, 16 Agustus 2026 | 22.19 WIB

Uang Mengalir Lebih Lancar, 6 Zodiak Ini Diprediksi Beruntung Pekan Depan

Ilustrasi banjir rezeki (Freepik) - Image

Ilustrasi banjir rezeki (Freepik)

JawaPos.com – Dalam astrologi, perjalanan setiap zodiak dipercaya memiliki fase naik dan turun. Ada periode tertentu ketika seseorang merasa lebih mudah menemukan peluang, termasuk dalam urusan pekerjaan, bisnis, maupun keuangan.

Memasuki tujuh hari mendatang, sejumlah zodiak disebut berada dalam fase yang cukup positif. Peluang mendapatkan pemasukan tambahan, menemukan kesempatan baru, hingga memperoleh dukungan dari orang-orang terdekat diprediksi semakin terbuka.

Meski demikian, keberuntungan bukan berarti seseorang dapat mengabaikan usaha dan perencanaan. Kemampuan membaca kesempatan, mengelola uang, serta mengambil keputusan secara bijak tetap menjadi faktor penting agar peluang tersebut dapat memberikan hasil maksimal.

Berikut enam zodiak yang diramalkan memiliki peruntungan finansial cukup baik dalam tujuh hari ke depan.

Dilansir dari kanal YouTube ZODIAK HARIAN, berikut daftar zodiaknya.

1. Scorpio

Scorpio diprediksi memasuki periode dengan kondisi finansial yang semakin stabil. Beberapa persoalan kecil mungkin masih muncul, tetapi hal tersebut tidak cukup untuk menghambat langkah mereka.

Peluang mendapatkan pemasukan tambahan dapat muncul dari pekerjaan utama maupun sumber lain yang sebelumnya tidak terlalu diperhitungkan. Kemampuan Scorpio dalam menjaga ketenangan menjadi modal penting untuk memanfaatkan kesempatan tersebut.

Dalam periode ini, menjaga relasi juga menjadi hal yang patut diperhatikan. Dukungan dari orang-orang di sekitar bisa membuka jalan menuju peluang baru yang berdampak positif terhadap kondisi keuangan.

2. Gemini

Gemini disebut memiliki peluang untuk mengalami peningkatan dalam urusan finansial. Walaupun persoalan pribadi belum sepenuhnya selesai, mereka diprediksi mampu tetap fokus pada hal-hal yang memberikan manfaat.

Sumber pemasukan bisa berasal dari pekerjaan, proyek sampingan, maupun gagasan kreatif yang mulai menunjukkan hasil. Karena itu, Gemini disarankan tidak terburu-buru mengambil keputusan hanya karena tergiur keuntungan cepat.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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