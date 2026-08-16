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Niko Sulpriyono
Senin, 17 Agustus 2026 | 04.59 WIB

Rezeki Orang Tua Makin Lancar, 7 Weton Anak Ini Disebut Membawa Hoki Sejak Kelahiran

Ilustrasi pembuka rezeki (freepik) - Image

Ilustrasi pembuka rezeki (freepik)

JawaPos.com – Kehadiran seorang anak sering kali membawa perubahan besar dalam kehidupan sebuah keluarga. Selain menghadirkan kebahagiaan, banyak orang tua juga merasakan adanya perubahan dalam pola hidup, hubungan keluarga, hingga kondisi ekonomi setelah kelahiran buah hati.

Dalam tradisi Jawa, perubahan tersebut terkadang dikaitkan dengan weton kelahiran anak. Weton merupakan perpaduan hari dan pasaran dalam penanggalan Jawa yang dalam Primbon kerap digunakan untuk menggambarkan karakter dan perjalanan hidup seseorang.

Sejumlah weton dipercaya memiliki karakter yang membawa pengaruh positif bagi lingkungan sekitarnya. Bukan berarti seorang anak secara langsung menjadi sumber uang, tetapi sifat, kehadiran, dan perubahan yang ditimbulkannya diyakini dapat menjadi pemicu munculnya berbagai peluang.

Dilansir dari kanal YouTube Weton Primbon, terdapat tujuh weton anak yang dipercaya memiliki energi pembuka rezeki bagi keluarga.

Berikut ulasannya.

1. Weton Wage – Membawa Suasana Damai ke Dalam Keluarga

Anak yang lahir pada pasaran Wage dipercaya mempunyai pembawaan tenang dan cenderung tidak banyak membuat keributan.

Kehadiran mereka dapat menciptakan suasana rumah yang lebih nyaman. Dalam kepercayaan Primbon Jawa, ketenteraman keluarga dianggap memiliki hubungan dengan kelancaran rezeki karena kehidupan yang harmonis membuat setiap anggota keluarga lebih mudah berkonsentrasi dalam menjalani aktivitas.

Setelah memiliki anak Wage, orang tua diyakini bisa menjadi lebih tenang dalam menghadapi berbagai persoalan. Dari ketenangan tersebut, muncul semangat untuk bekerja, menata kehidupan, dan mencari peluang baru.

Karena itu, weton Wage kerap dikaitkan dengan keberkahan yang datang melalui suasana rumah yang rukun.

2. Weton Kliwon – Punya Intuisi dan Kepekaan Tinggi

Kliwon menjadi salah satu pasaran yang dalam kepercayaan Jawa sering dikaitkan dengan kepekaan batin.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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