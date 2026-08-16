Ramalan Kesehatan Zodiak Virgo Minggu, 16 Agustus 2026: Jaga Pola Makan dan Kebugaran

Ilustrasi zodiak Virgo (freepik)
JawaPos.Com - Kesehatan Virgo pada Minggu, 16 Agustus 2026, mengingatkan pentingnya memperhatikan pola makan, terutama bagi yang sedang berusaha mencapai target kebugaran.
Perubahan sederhana dalam menu harian dapat membantu mendukung kondisi tubuh, terlebih jika dibarengi dengan aktivitas fisik dan istirahat yang cukup.
AstroTalk menekankan bahwa olahraga saja tidak cukup apabila tidak dibarengi kebiasaan makan yang lebih sehat.
Kesehatan Virgo pada Minggu, 16 Agustus 2026, mengingatkan pentingnya memperhatikan pola makan, terutama bagi yang sedang berusaha mencapai target kebugaran atau menurunkan berat badan.
AstroTalk menekankan bahwa olahraga saja tidak cukup jika tidak dibarengi kebiasaan makan yang lebih sehat.
Virgo tidak perlu melakukan perubahan secara ekstrem. Langkah sederhana seperti mengurangi makanan tinggi gula, makanan berminyak, atau camilan berlebihan sudah dapat menjadi awal yang baik.
Perbanyak makanan bernutrisi dan pastikan kebutuhan cairan tubuh terpenuhi.
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Jawa Pos
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