Ramalan Kesehatan Zodiak Aquarius Minggu, 16 Agustus 2026: Jaga Kesehatan Mata dan Kurangi Stres

Ilustrasi zodiak Aquarius (freepik)
JawaPos.Com - Kesehatan Aquarius pada Minggu, 16 Agustus 2026, meminta perhatian khusus terhadap kondisi mata, terutama bagi yang sehari-hari banyak menghabiskan waktu di depan komputer, laptop, atau ponsel.
Memberikan jeda secara berkala dapat membantu menjaga kenyamanan mata sekaligus mengurangi rasa lelah setelah menatap layar terlalu lama.
AstroTalk menyarankan Aquarius lebih peduli terhadap kesehatan penglihatan serta menjaga kondisi mental agar tetap seimbang.
Berikut ramalan kesehatan zodiak Aquarius pada Minggu, 16 Agustus 2026 yang dilansir dari AstroTalk.
Kesehatan Aquarius pada Minggu, 16 Agustus 2026, meminta perhatian khusus terhadap kondisi mata.
AstroTalk menyarankan Aquarius lebih peduli terhadap kesehatan penglihatan, terutama jika sehari-hari banyak menghabiskan waktu di depan layar.
Aquarius dapat mulai dengan memberikan jeda secara berkala ketika menggunakan komputer, laptop, atau ponsel dalam waktu lama. Jangan menunggu mata terasa sangat lelah baru berhenti.
Istirahat sejenak dapat membantu tubuh terasa lebih nyaman.
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Jawa Pos
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