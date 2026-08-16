Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Vindi Rayinda Ayudya
Senin, 17 Agustus 2026 | 02.00 WIB

Ramalan Kesehatan Zodiak Aquarius Minggu, 16 Agustus 2026: Jaga Kesehatan Mata dan Kurangi Stres

Ilustrasi zodiak Aquarius (freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Aquarius (freepik)

JawaPos.Com - Kesehatan Aquarius pada Minggu, 16 Agustus 2026, meminta perhatian khusus terhadap kondisi mata, terutama bagi yang sehari-hari banyak menghabiskan waktu di depan komputer, laptop, atau ponsel.

Memberikan jeda secara berkala dapat membantu menjaga kenyamanan mata sekaligus mengurangi rasa lelah setelah menatap layar terlalu lama.

AstroTalk menyarankan Aquarius lebih peduli terhadap kesehatan penglihatan serta menjaga kondisi mental agar tetap seimbang.

Berikut ramalan kesehatan zodiak Aquarius pada Minggu, 16 Agustus 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Kesehatan Aquarius pada Minggu, 16 Agustus 2026, meminta perhatian khusus terhadap kondisi mata. 

AstroTalk menyarankan Aquarius lebih peduli terhadap kesehatan penglihatan, terutama jika sehari-hari banyak menghabiskan waktu di depan layar.

Aquarius dapat mulai dengan memberikan jeda secara berkala ketika menggunakan komputer, laptop, atau ponsel dalam waktu lama. Jangan menunggu mata terasa sangat lelah baru berhenti.

Istirahat sejenak dapat membantu tubuh terasa lebih nyaman.

Editor: Novia Tri Astuti
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Ramalan Kesehatan Zodiak Pisces Minggu, 16 Agustus 2026: Jaga Pola Makan dan Cukupi Kebutuhan Air - Image
Zodiak

Ramalan Kesehatan Zodiak Pisces Minggu, 16 Agustus 2026: Jaga Pola Makan dan Cukupi Kebutuhan Air

Senin, 17 Agustus 2026 | 02.03 WIB

Ramalan Kesehatan Zodiak Capricorn Minggu, 16 Agustus 2026: Jaga Kaki dan Jangan Terlalu Memaksakan - Image
Zodiak

Ramalan Kesehatan Zodiak Capricorn Minggu, 16 Agustus 2026: Jaga Kaki dan Jangan Terlalu Memaksakan

Senin, 17 Agustus 2026 | 01.56 WIB

Ramalan Kesehatan Zodiak Sagittarius Minggu, 16 Agustus 2026: Kurangi Junk Food dan Jaga Pola Hidup - Image
Zodiak

Ramalan Kesehatan Zodiak Sagittarius Minggu, 16 Agustus 2026: Kurangi Junk Food dan Jaga Pola Hidup

Senin, 17 Agustus 2026 | 01.52 WIB

Terpopuler

Soal Penolakan Pembangunan Gereja di Citraland, Wali Kota Eri: Tidak Sesuai Site Plan - Image
1

Soal Penolakan Pembangunan Gereja di Citraland, Wali Kota Eri: Tidak Sesuai Site Plan

2

Prediksi Skor Singapura vs Thailand: Ilhan Fandi Jadi Ancaman, Tuan Rumah Bisa Bikin Kejutan

3

Prediksi Skor Sabah FC vs Persib Bandung: Pangeran Biru Bidik Puncak Dewata Challenge Series 2026

4

Prediksi Skor Malaysia vs Vietnam: Superkomputer Jagokan The Golden Star Warriors

5

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

6

Kasus Penjahit Rasis Bali Kembali Diperbincangkan, Diduga Ada Intimidasi Saat Audiensi

7

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

8

Pembangunan Gereja di Citraland Surabaya Ditolak Warga, Ternyata karena salah soal Perizinannya

9

Jadwal Siaran Langsung Sabah FC vs Persib Bandung di Dewata Challenge Series 2026: Live di Indosiar

10

5 Weton Aras Kembang yang Bisa Memikat Lawan Jenis karena Kharismatik danMempesona Menurut Primbon Jawa

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore