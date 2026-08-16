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Vindi Rayinda Ayudya
Senin, 17 Agustus 2026 | 01.05 WIB

Ramalan Kesehatan Zodiak Taurus Minggu, 16 Agustus 2026: Kurangi Kopi dan Gula

Ilustrasi zodiak Taurus (freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Taurus (freepik)

JawaPos.Com - Kesehatan Taurus pada Minggu, 16 Agustus 2026, secara umum berada dalam kondisi cukup baik, tetapi pola konsumsi tetap perlu diperhatikan.

Kopi dan makanan atau minuman tinggi gula sebaiknya tidak dikonsumsi secara berlebihan agar kenyamanan tubuh, terutama pencernaan, tetap terjaga.

AstroTalk mengingatkan Taurus untuk lebih bijak mengatur konsumsi kafein dan gula serta memberikan tubuh waktu istirahat yang cukup.

Berikut ramalan kesehatan zodiak Taurus pada Minggu, 16 Agustus 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Kesehatan Taurus pada Minggu, 16 Agustus 2026, secara umum berada dalam kondisi cukup baik. 

Namun, perhatian perlu diberikan pada pola konsumsi, terutama kopi dan makanan atau minuman tinggi gula. 

AstroTalk mengingatkan Taurus agar tidak mengonsumsi kopi dan gula secara berlebihan demi menjaga kenyamanan lambung dan pencernaan.

Taurus mungkin terbiasa menikmati secangkir kopi untuk menjaga energi selama menjalani aktivitas. 

Editor: Novia Tri Astuti
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