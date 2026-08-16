Ramalan Zodiak Gemini Besok 17 Agustus 2026: Cinta Stabil, Karier Makin Terarah

Ilustrasi zodiak Gemini (Freepik)
JawaPos.Com - Ramalan zodiak Gemini besok, Senin 17 Agustus 2026, mengajak Gemini untuk lebih berhati-hati dalam menjaga pikiran, hubungan, pekerjaan, dan kondisi keuangan.
Ada kecenderungan merasa bosan atau kurang bersemangat terhadap rutinitas yang sedang dijalani. Namun, suasana tersebut tidak harus dibiarkan menguasai hari.
Gemini justru dapat menggunakan momentum ini untuk kembali menentukan apa yang sebenarnya ingin dicapai dan bagaimana cara menciptakan suasana yang lebih nyaman.
Dalam percintaan, Gemini lajang disarankan tidak terburu-buru menjalin hubungan hanya karena merasa kesepian.
Sementara Gemini yang sudah memiliki pasangan justru berpeluang menikmati hubungan yang tenang dan membahagiakan.
Karier berjalan cukup stabil sehingga awal pekan dapat dimanfaatkan untuk menyusun target baru.
Dari sisi keuangan, Gemini perlu lebih waspada dan menghindari keputusan berisiko.
Kondisi kesehatan juga membutuhkan perhatian terhadap pola konsumsi, terutama produk berbahan susu, serta pentingnya memberikan tubuh waktu untuk beristirahat.
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Jawa Pos
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