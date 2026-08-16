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Vindi Rayinda Ayudya
Senin, 17 Agustus 2026 | 00.40 WIB

Ramalan Zodiak Leo Besok 17 Agustus 2026: Cinta, Karier, Keuangan, dan Kesehatan

Ilustrasi zodiak Leo (Magnific/Pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Leo (Magnific/Pikisuperstar)

JawaPos.Com - Ramalan zodiak Leo besok, Senin 17 Agustus 2026, menghadirkan suasana yang cukup menarik dalam berbagai aspek kehidupan. 

Leo mungkin sedang berada dalam proses meninggalkan kebiasaan lama yang kurang sehat dan membangun pola hidup yang lebih baik. 

Perubahan tersebut tentu tidak selalu berlangsung cepat, sehingga kesabaran terhadap diri sendiri menjadi hal penting. 

Tidak perlu memaksakan hasil dalam waktu singkat selama langkah yang diambil bergerak ke arah yang lebih positif.

Dalam urusan asmara, Leo yang sudah memiliki pasangan disarankan memberikan dukungan dan kepastian emosional, bukan sekadar nasihat. 

Sementara Leo lajang berpeluang menikmati interaksi penuh godaan dengan seseorang berzodiak Scorpio. 

Karier mungkin terasa lambat atau repetitif, tetapi berkomunikasi dengan rekan kerja dapat membuat suasana menjadi lebih menyenangkan. 

Dari sisi keuangan, peluang kabar baik atau pembayaran yang sempat tertunda cukup terbuka. 

Editor: Novia Tri Astuti
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