Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Vindi Rayinda Ayudya
Senin, 17 Agustus 2026 | 00.50 WIB

Ramalan Zodiak Virgo Besok 17 Agustus 2026: Cinta Stabil, Karier Perlu Waspada

Ilustrasi zodiak Virgo (Magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Virgo (Magnific)

JawaPos.Com - Ramalan zodiak Virgo besok, Senin 17 Agustus 2026, membawa pesan agar Virgo lebih selektif dalam memilih lingkungan, mengatur keuangan, serta menjaga kondisi tubuh. 

Hari esok menjadi kesempatan untuk mengubah energi negatif menjadi sesuatu yang lebih produktif. 

Virgo tidak perlu membiarkan suasana hati yang kurang baik memengaruhi seluruh aktivitas, sebab dukungan dari orang-orang yang positif dapat membantu mengembalikan semangat.

Dalam asmara, Virgo lajang berpeluang menemukan kecocokan dengan seseorang secara alami, sementara hubungan yang sudah berjalan cenderung tetap stabil. 

Di tempat kerja, Virgo perlu lebih waspada terhadap kemungkinan munculnya persoalan dan menyelesaikannya sebelum berkembang menjadi masalah yang lebih besar. 

Keuangan juga meminta kehati-hatian karena bukan waktu yang ideal untuk mengambil investasi baru. 

Dari sisi kesehatan, Virgo disarankan memperbanyak buah, sayuran, dan yogurt untuk mendukung kebutuhan nutrisi tubuh. 

AstroTalk mencatat suasana hati Virgo Tired dengan angka keberuntungan 2.

Editor: Novia Tri Astuti
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Ramalan Zodiak Leo Besok 17 Agustus 2026: Cinta, Karier, Keuangan, dan Kesehatan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Leo Besok 17 Agustus 2026: Cinta, Karier, Keuangan, dan Kesehatan

Senin, 17 Agustus 2026 | 00.40 WIB

Ramalan Zodiak Cancer Besok 17 Agustus 2026: Cinta Bersemi, Keuangan Membaik - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Cancer Besok 17 Agustus 2026: Cinta Bersemi, Keuangan Membaik

Senin, 17 Agustus 2026 | 00.31 WIB

Ramalan Zodiak Gemini Besok 17 Agustus 2026: Cinta Stabil, Karier Makin Terarah - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Gemini Besok 17 Agustus 2026: Cinta Stabil, Karier Makin Terarah

Senin, 17 Agustus 2026 | 00.20 WIB

Terpopuler

Soal Penolakan Pembangunan Gereja di Citraland, Wali Kota Eri: Tidak Sesuai Site Plan - Image
1

Soal Penolakan Pembangunan Gereja di Citraland, Wali Kota Eri: Tidak Sesuai Site Plan

2

Prediksi Skor Singapura vs Thailand: Ilhan Fandi Jadi Ancaman, Tuan Rumah Bisa Bikin Kejutan

3

Prediksi Skor Sabah FC vs Persib Bandung: Pangeran Biru Bidik Puncak Dewata Challenge Series 2026

4

Prediksi Skor Malaysia vs Vietnam: Superkomputer Jagokan The Golden Star Warriors

5

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

6

Kasus Penjahit Rasis Bali Kembali Diperbincangkan, Diduga Ada Intimidasi Saat Audiensi

7

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

8

Pembangunan Gereja di Citraland Surabaya Ditolak Warga, Ternyata karena salah soal Perizinannya

9

Jadwal Siaran Langsung Sabah FC vs Persib Bandung di Dewata Challenge Series 2026: Live di Indosiar

10

5 Weton Aras Kembang yang Bisa Memikat Lawan Jenis karena Kharismatik danMempesona Menurut Primbon Jawa

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore