Rezeki dan Karisma Jadi Kekuatan, 3 Weton Ini Diprediksi Mudah Meraih Kemakmuran

JawaPos.com - Dalam tradisi Primbon Jawa, weton tidak hanya digunakan untuk menentukan hari kelahiran seseorang. Perpaduan antara hari dan pasaran juga dipercaya dapat menggambarkan karakter, potensi, serta perjalanan kehidupan seseorang.

Beberapa weton bahkan dianggap memiliki kombinasi neptu yang membuat pemiliknya mempunyai karakter kuat, mudah mendapatkan kepercayaan, dan memiliki peluang rezeki yang baik.

Kewibawaan tersebut tidak selalu ditunjukkan melalui sikap keras atau banyak bicara. Justru, ada sosok yang mampu membuat orang lain segan hanya melalui ketenangan, sikap, dan cara membawa diri.

Sementara dalam urusan finansial, weton tertentu dipercaya mempunyai jalan rezeki yang relatif terbuka. Meski demikian, kepercayaan mengenai weton merupakan bagian dari tradisi dan budaya Jawa sehingga tidak dapat dijadikan kepastian mengenai masa depan seseorang.

Dikutip dari akun YouTube Nguri Jawen, berikut tiga weton yang disebut memiliki kekayaan dan kewibawaan bak seorang sultan menurut Primbon Jawa.

1. Sabtu Kliwon Sabtu Kliwon mempunyai neptu 17, hasil dari nilai Sabtu sebesar 9 dan Kliwon sebesar 8. Dalam perhitungan tradisional Jawa, angka tersebut tergolong tinggi dan kerap dikaitkan dengan karakter yang kuat.

Pemilik weton ini umumnya digambarkan sebagai pribadi yang tidak terlalu banyak bicara. Namun, ketenangan mereka justru dapat memunculkan kesan berwibawa sehingga orang lain cenderung menghormati keberadaannya.

Sifat kepemimpinan juga dipercaya tumbuh secara alami. Mereka tidak selalu mengejar posisi atau kekuasaan, tetapi kemampuan mengambil keputusan dan menjaga kepercayaan membuat orang lain mudah menjadikan mereka sebagai panutan.

Dari sisi rezeki, Sabtu Kliwon dipercaya memiliki peluang yang cukup baik. Kesempatan dapat muncul melalui hubungan sosial, kerja sama, maupun tawaran yang datang dari orang-orang yang mempercayai kemampuan mereka.