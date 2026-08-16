Rezeki Makin Terbuka, 5 Shio Ini Diprediksi Dapat Jalan Baru Menuju Kemakmuran

JawaPos.com – Astrologi Tionghoa memiliki berbagai perhitungan mengenai karakter dan peruntungan seseorang berdasarkan shio atau tahun kelahirannya.

Dalam kepercayaan tersebut, sejumlah shio dipercaya mempunyai karakter yang mendukung perjalanan menuju kesuksesan. Keberanian, kecerdasan, kreativitas, hingga kegigihan disebut menjadi modal penting dalam membuka berbagai kesempatan.

Meski demikian, ramalan astrologi sebaiknya dipandang sebagai hiburan dan bahan refleksi, bukan kepastian mengenai masa depan seseorang.

Ada lima shio yang dalam ramalan tertentu disebut memiliki peluang memperoleh keberuntungan, peningkatan rezeki, sekaligus harapan baru dalam kehidupannya.

Dilansir dari akun YouTube Rezeki & Hoki, berikut lima shio yang disebut memiliki peluang mendapatkan kekayaan dan keberuntungan menurut astrologi Tionghoa.

1. Shio Macan – Berani Mengambil Langkah Besar Pemilik Shio Macan dikenal memiliki karakter kuat, penuh keberanian, dan tidak mudah mundur ketika berhadapan dengan tantangan.

Sifat pemberani tersebut dapat menjadi modal penting ketika mereka harus mengambil keputusan besar, baik dalam pekerjaan, bisnis maupun kehidupan pribadi.

Dalam ramalan ini, Shio Macan disebut mempunyai peluang untuk mencapai pencapaian yang lebih tinggi apabila mampu mengendalikan sifat emosional dan tidak terlalu mengutamakan kepentingan diri sendiri.

Sikap bijaksana serta kemampuan menghargai orang lain justru dapat memperluas kesempatan mereka. Dengan karakter yang lebih tenang, keberanian yang dimiliki dapat diarahkan untuk membangun kesuksesan dalam jangka panjang.