Hidup Makin Makmur, 5 Weton Ini Disebut Punya Energi Keberuntungan yang Kuat

JawaPos.com - Dalam kepercayaan masyarakat Jawa, weton tidak hanya digunakan sebagai penanda hari kelahiran. Kombinasi antara hari dan pasaran juga kerap dikaitkan dengan karakter, keberuntungan, serta perjalanan rezeki seseorang.

Sebagian weton dipercaya mempunyai keistimewaan tertentu yang membuat pemiliknya dianggap memiliki wibawa, ketajaman intuisi, dan kemampuan membaca peluang. Karakter tersebut kemudian dipercaya dapat menjadi salah satu jalan menuju kehidupan yang lebih mapan.

Istilah digjaya dalam konteks ramalan biasanya menggambarkan sosok yang memiliki kekuatan, kewibawaan, dan keberhasilan dalam menjalani kehidupan. Namun, pandangan tersebut merupakan bagian dari tradisi dan kepercayaan, bukan kepastian mengenai masa depan seseorang.

Dikutip dari akun YouTube Pandawa Cirebon, berikut lima weton yang disebut memiliki karakter digjaya dan dipercaya berpotensi memperoleh kelimpahan rezeki.

1. Rabu Kliwon – Intuisi Tajam dan Berwibawa Rabu Kliwon dipercaya memiliki karakter yang tenang sekaligus kuat. Pemilik weton ini sering digambarkan mempunyai kepekaan tinggi terhadap lingkungan dan kemampuan membaca keadaan di sekitarnya.

Sikap tersebut membuat mereka kerap menjadi tempat orang lain meminta pendapat atau mencari solusi ketika menghadapi persoalan. Ketenangan yang ditunjukkan juga dipercaya mampu membangun rasa percaya dari orang-orang di sekelilingnya.

Dalam urusan pekerjaan maupun bisnis, Rabu Kliwon disebut cukup pandai melihat kesempatan. Mereka dipercaya dapat menangkap peluang lebih cepat dan mengubahnya menjadi sesuatu yang bernilai.

Dalam kepercayaan tradisional, keberuntungan weton ini juga kerap dikaitkan dengan perlindungan leluhur dan kemudahan dalam memperoleh rezeki.

2. Jumat Legi – Pembawaan Tenang, Rezeki Mengikuti Pemilik Jumat Legi digambarkan mempunyai pembawaan lembut serta kemampuan emosional yang baik. Mereka cenderung mudah diterima karena mampu menjaga tutur kata dan bersikap tenang ketika berhadapan dengan orang lain.