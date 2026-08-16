Sedekah Jadi Jalan Rezeki, 5 Weton Ini Konon Makin Makmur Saat Rajin Berbagi

seseorang yang harta merekah sebab gemar sedekah./Freepik.
JawaPos.com – Dalam tradisi dan kepercayaan masyarakat Jawa, rezeki tidak selalu dimaknai sebatas jumlah uang atau banyaknya harta yang dimiliki seseorang.
Kebaikan, hubungan dengan sesama, serta kebiasaan membantu orang lain juga kerap dianggap memiliki kaitan dengan kelancaran kehidupan.
Salah satu nasihat yang dikenal dalam masyarakat Jawa adalah pentingnya gemar memberi dan membantu mereka yang membutuhkan. Perbuatan baik dipercaya dapat mendatangkan balasan positif, meskipun bentuknya tidak selalu berupa materi.
Dalam Primbon Jawa, karakter seseorang juga kerap dikaitkan dengan weton, yaitu kombinasi hari dan pasaran ketika seseorang dilahirkan.
Sejumlah weton bahkan dipercaya memiliki karakter dermawan dan ringan tangan. Ketika kebiasaan berbagi terus dilakukan, mereka disebut lebih mudah mendapatkan kesempatan, kepercayaan, serta berbagai bentuk keberuntungan.
Dilansir dari kanal YouTube Belajar Bersama, terdapat lima weton yang dalam ramalan Primbon Jawa disebut memiliki peruntungan baik ketika gemar membantu dan berbagi.
Berikut daftarnya.
Jumat Legi sering digambarkan sebagai pribadi yang memiliki hati lembut dan cukup peka terhadap keadaan orang lain.
Mereka disebut tidak tega melihat seseorang mengalami kesulitan. Karena itu, ketika mempunyai kemampuan untuk membantu, Jumat Legi cenderung tidak ragu memberikan pertolongan.
Dalam kepercayaan Primbon Jawa, kebiasaan tersebut dipercaya dapat membuka berbagai jalan keberuntungan.
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Jawa Pos
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