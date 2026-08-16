Sering Selamat di Saat Genting, Ini 9 Weton yang Disebut Punya Aura Perlindungan

Ilustrasi selamat dari bahaya (prostooleh/Freepik)
JawaPos.com – Pernah mendengar cerita tentang seseorang yang nyaris mengalami kejadian buruk, tetapi tiba-tiba ada sesuatu yang membuatnya mengubah rencana?
Dalam kehidupan sehari-hari, pengalaman seperti itu bisa saja terjadi secara kebetulan. Namun, dalam kepercayaan sebagian masyarakat Jawa, kejadian tersebut terkadang dikaitkan dengan firasat, intuisi, atau perlindungan yang melekat pada seseorang sejak lahir.
Salah satu konsep yang dikenal dalam tradisi Jawa adalah weton, yaitu perpaduan antara hari kelahiran dan pasaran.
Weton secara tradisional digunakan untuk membaca berbagai karakter seseorang, termasuk watak, hubungan sosial, rezeki, hingga perjalanan kehidupannya.
Dalam sejumlah tafsir Primbon Jawa, ada weton yang dipercaya mempunyai intuisi kuat dan lebih mudah menemukan jalan keluar ketika berada dalam keadaan sulit.
Mereka bahkan kerap digambarkan sebagai sosok yang seolah memiliki keberuntungan khusus karena beberapa kali berhasil menghindari situasi yang berisiko.
Dirangkum dari kanal YouTube Laras Sukerta, berikut sembilan weton yang dalam ramalan populer disebut memiliki perlindungan kuat dan kerap terhindar dari bahaya.
Jumat Legi sering dianggap sebagai salah satu weton dengan karakter lembut dan membawa energi positif.
Dalam tafsir tradisional, Jumat dikaitkan dengan nilai keberkahan, sedangkan Legi kerap diasosiasikan dengan sifat ramah dan mudah membangun hubungan baik.
Pemilik weton ini disebut cenderung berhati-hati ketika menghadapi persoalan. Mereka tidak terburu-buru mengambil keputusan sehingga memiliki peluang lebih besar untuk menghindari kesalahan.
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Jawa Pos
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