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Mohammad Maulana Iqbal
Minggu, 16 Agustus 2026 | 20.55 WIB

Tak Selamanya Terpuruk, 7 Shio Ini Konon Menemukan Jalan Keluar Menuju Kemapanan

Shio yang dapat rezeki finansial setelah terpuruk - Image

Shio yang dapat rezeki finansial setelah terpuruk

JawaPos.com – Kehidupan tidak selalu berjalan dalam kondisi yang sama. Ada kalanya seseorang mengalami keberhasilan, tetapi ada pula masa ketika masalah keuangan, kegagalan usaha, atau keputusan yang kurang tepat membuat kondisi menjadi sulit.

Dalam astrologi Tionghoa, perjalanan setiap orang kerap dikaitkan dengan shio yang menaungi tahun kelahirannya. Sejumlah ramalan bahkan menggambarkan beberapa shio sebagai pribadi yang mampu bangkit setelah melewati periode penuh tekanan.

Masa sulit tersebut dalam kepercayaan tradisional tidak selalu dipandang sebagai akhir dari perjalanan. Pengalaman pahit dapat menjadi proses yang membuat seseorang lebih berhati-hati, belajar dari kesalahan, dan lebih siap ketika kesempatan baru datang.

Dilansir dari akun YouTube Rezeki & Hoki, terdapat tujuh shio yang disebut memiliki gambaran perjalanan finansial seperti itu.

Berikut daftarnya.

1. Shio Kelinci

Shio Kelinci dalam astrologi Tionghoa sering dikaitkan dengan sifat lembut, optimistis, dan kemampuan menjaga hubungan dengan orang lain.

Ketika menghadapi kerugian atau masalah finansial, pemilik shio ini dipercaya tidak akan mudah kehilangan harapan. Mereka cenderung berusaha mencari jalan keluar daripada terus terjebak pada pengalaman buruk.

Dalam ramalan populer, keberuntungan Kelinci disebut dapat kembali secara perlahan. Kesempatan yang sebelumnya tidak terlihat bisa muncul ketika kondisi mulai membaik.

Kemampuan beradaptasi juga menjadi modal penting. Dengan menyesuaikan strategi dan tidak mengulangi kesalahan sebelumnya, Kelinci dipercaya mampu membangun kembali kondisi ekonomi secara bertahap.

2. Shio Naga

Naga dikenal sebagai salah satu simbol penting dalam budaya Tionghoa dan sering diasosiasikan dengan kekuatan, keberanian, serta kemakmuran.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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