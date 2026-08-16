Taurus hingga Pisces, 5 Zodiak yang Diprediksi Menemukan Kedamaian di Penghujung Agustus

JawaPos.com – Penghujung bulan sering menjadi waktu bagi seseorang untuk berhenti sejenak dan melihat kembali berbagai hal yang telah dilalui.

Setelah menghadapi tekanan, persoalan, maupun ketidakpastian, sebagian orang mungkin mulai merasakan perubahan suasana hati ketika memasuki fase baru.

Dalam astrologi populer, pergerakan planet dan energi zodiak kerap ditafsirkan sebagai gambaran mengenai kondisi emosional dan pengalaman seseorang. Untuk akhir Agustus 2026, terdapat lima zodiak yang disebut memiliki prospek lebih positif, terutama dalam hal ketenangan batin.

Ramalan tersebut menggambarkan periode ini sebagai waktu untuk melepaskan beban lama, memperbaiki hubungan dengan diri sendiri, serta mulai melihat persoalan dari sudut pandang yang lebih ringan.

Dilansir dari YourTango, berikut lima zodiak yang disebut berpotensi merasakan kelegaan menjelang akhir Agustus 2026.

1. Taurus Taurus disebut mulai meninggalkan fase yang cukup melelahkan secara emosional.

Berbagai tekanan yang belakangan menguras energi perlahan dipercaya akan berkurang. Situasi yang sebelumnya terasa sulit dikendalikan juga mulai memberikan ruang bagi Taurus untuk menentukan langkahnya sendiri.

Periode ini dapat menjadi kesempatan untuk kembali memperhatikan kebutuhan pribadi. Salah satunya dengan belajar mengatakan tidak terhadap sesuatu yang justru menguras tenaga dan pikiran.

Menetapkan batasan bukan berarti bersikap egois. Bagi Taurus, hal tersebut justru dapat menjadi cara untuk menjaga keseimbangan dan memberikan ruang bagi diri sendiri untuk beristirahat.