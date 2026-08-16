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Rabbany Wanadriani
Senin, 17 Agustus 2026 | 04.52 WIB

Lebih Nyaman Sendiri! 4 Zodiak Ini Disebut Betah Jomblo daripada Terjebak Hubungan Asmara

ilustrasi zodiak yang lebih baik jomblo. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi zodiak yang lebih baik jomblo. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Tidak semua orang menganggap hubungan romantis sebagai prioritas utama dalam hidup. Bagi sebagian orang, memiliki ruang pribadi, mengejar karier, menikmati hobi, atau mengembangkan diri justru terasa lebih menyenangkan.

Dalam astrologi, beberapa zodiak kerap digambarkan memiliki karakter mandiri dan membutuhkan kebebasan yang cukup besar. Mereka bukan berarti tidak bisa mencintai atau menjalin hubungan, tetapi cenderung merasa nyaman ketika dapat menjalani hidup sesuai keinginannya sendiri.

Karena itu, mereka mungkin memilih tetap lajang daripada menjalani hubungan yang membuat kebebasan atau rutinitas pribadinya terganggu.

Dilansir dari myinnercreative, berikut empat zodiak yang disebut lebih nyaman menjalani kehidupan tanpa pasangan.

1. Aquarius – Kebebasan Adalah Prioritas

Aquarius dikenal sebagai pribadi yang independen dan memiliki pemikiran yang berbeda dari kebanyakan orang. Mereka senang mengeksplorasi gagasan baru, mengembangkan kemampuan, serta mengejar berbagai tujuan pribadi.

Bagi Aquarius, hubungan asmara bukan satu-satunya sumber kebahagiaan. Mereka tetap dapat merasa puas ketika memiliki waktu untuk diri sendiri dan menjalani aktivitas yang disukai.

Zodiak ini juga cenderung kurang menyukai hubungan yang terlalu mengekang. Mereka membutuhkan pasangan yang memahami batasan pribadi dan memberikan ruang untuk tetap menjadi dirinya sendiri.

Ketika hubungan mulai terasa seperti kewajiban atau menimbulkan ketergantungan emosional berlebihan, Aquarius bisa memilih mundur dan kembali menikmati kehidupan mandiri.

2. Aries – Tidak Betah Jika Terlalu Dikekang

Aries memiliki karakter berani, aktif, dan penuh semangat. Mereka senang menghadapi tantangan serta mencoba pengalaman baru.

Sifat mandiri membuat Aries terbiasa menentukan sendiri arah kehidupannya. Dalam hubungan, mereka tetap membutuhkan ruang untuk melakukan aktivitas sesuai keinginannya.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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