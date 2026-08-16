Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Vindi Rayinda Ayudya
Minggu, 16 Agustus 2026 | 17.35 WIB

Ramalan Karier Zodiak Leo Minggu, 16 Agustus 2026: Jangan Ambil Terlalu Banyak Tugas

Ilustrasi zodiak Leo (freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Leo (freepik)

JawaPos.Com - Karier Leo pada Minggu, 16 Agustus 2026, mengingatkan pentingnya menjaga keseimbangan antara ambisi dan kemampuan diri.

Semangat untuk mencapai target memang menjadi kekuatan Leo, tetapi mengambil terlalu banyak pekerjaan sekaligus justru berisiko menguras energi dan menurunkan kualitas hasil.

AstroTalk menyarankan Leo lebih selektif dalam menerima tanggung jawab serta berani menentukan prioritas.

Kemampuan memimpin juga dapat terlihat dari cara Leo membagi pekerjaan dan mempercayakan sebagian tugas kepada orang lain. 

Berikut ramalan karier zodiak Leo pada Minggu, 16 Agustus 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Karier Leo pada Minggu, 16 Agustus 2026, mengingatkan pentingnya menjaga keseimbangan antara ambisi dan kemampuan diri. 

AstroTalk memberikan pesan agar Leo tidak mengambil terlalu banyak pekerjaan yang sebenarnya sudah berada di luar kapasitas nyaman.

Leo mungkin memiliki keinginan untuk menyelesaikan semuanya sekaligus. 

Editor: Novia Tri Astuti
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Ramalan Asmara Zodiak Leo Minggu, 16 Agustus 2026: Cinta Dipenuhi Energi Positif - Image
Zodiak

Ramalan Asmara Zodiak Leo Minggu, 16 Agustus 2026: Cinta Dipenuhi Energi Positif

Minggu, 16 Agustus 2026 | 17.33 WIB

Ramalan Karier Zodiak Cancer Minggu, 16 Agustus 2026: Berani Bicara, Peluang Makin Terbuka - Image
Zodiak

Ramalan Karier Zodiak Cancer Minggu, 16 Agustus 2026: Berani Bicara, Peluang Makin Terbuka

Minggu, 16 Agustus 2026 | 17.29 WIB

Ramalan Asmara Zodiak Cancer Minggu, 16 Agustus 2026: Peluang Cinta dari Pertemanan - Image
Zodiak

Ramalan Asmara Zodiak Cancer Minggu, 16 Agustus 2026: Peluang Cinta dari Pertemanan

Minggu, 16 Agustus 2026 | 17.28 WIB

Terpopuler

Soal Penolakan Pembangunan Gereja di Citraland, Wali Kota Eri: Tidak Sesuai Site Plan - Image
1

Soal Penolakan Pembangunan Gereja di Citraland, Wali Kota Eri: Tidak Sesuai Site Plan

2

Prediksi Skor Singapura vs Thailand: Ilhan Fandi Jadi Ancaman, Tuan Rumah Bisa Bikin Kejutan

3

Prediksi Skor Sabah FC vs Persib Bandung: Pangeran Biru Bidik Puncak Dewata Challenge Series 2026

4

Prediksi Skor Malaysia vs Vietnam: Superkomputer Jagokan The Golden Star Warriors

5

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

6

Kasus Penjahit Rasis Bali Kembali Diperbincangkan, Diduga Ada Intimidasi Saat Audiensi

7

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

8

Pembangunan Gereja di Citraland Surabaya Ditolak Warga, Ternyata karena salah soal Perizinannya

9

Jadwal Siaran Langsung Sabah FC vs Persib Bandung di Dewata Challenge Series 2026: Live di Indosiar

10

5 Weton Aras Kembang yang Bisa Memikat Lawan Jenis karena Kharismatik danMempesona Menurut Primbon Jawa

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore