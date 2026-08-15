Ramalan Kesehatan Zodiak Aquarius Sabtu, 15 Agustus 2026: Jaga Kondisi Kandung Kemih

JawaPos.Com - Kesehatan Aquarius pada Sabtu, 15 Agustus 2026, membutuhkan perhatian terhadap kondisi tubuh, khususnya jika muncul ketidaknyamanan yang berkaitan dengan kandung kemih.

AstroTalk mengingatkan Aquarius agar lebih peka terhadap gejala yang dirasakan dan tidak mengabaikan kebutuhan tubuh di tengah kesibukan.

Aquarius juga disarankan menjaga kecukupan cairan, tidak menahan buang air kecil terlalu lama, serta memberikan waktu bagi tubuh untuk beristirahat.

Berikut ramalan kesehatan Aquarius pada Sabtu, 15 Agustus 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Kesehatan Aquarius pada Sabtu, 15 Agustus 2026, membutuhkan perhatian terhadap kondisi tubuh, khususnya jika muncul ketidaknyamanan yang berkaitan dengan kandung kemih.

AstroTalk secara khusus mengingatkan Aquarius agar lebih memperhatikan area tersebut dan tidak mengabaikan gejala yang dirasakan.

Aquarius sebaiknya tidak menunda kebutuhan tubuh hanya karena sedang sibuk. Jika merasa ingin buang air kecil, jangan terlalu sering menahannya.