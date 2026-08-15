Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Muhammad Rais Raya
Sabtu, 15 Agustus 2026 | 18.56 WIB

3 Weton yang di Tahun 2026 Nasibnya Berjalan Baik, Setiap Langkahnya Diikuti Rezeki

Weton yang di tahun 2026 diramalkan nasibnya berjalan baik hingga setiap langkahnya diikuti rezeki. (dok: magnific) - Image

Weton yang di tahun 2026 diramalkan nasibnya berjalan baik hingga setiap langkahnya diikuti rezeki. (dok: magnific)

JawaPos.com - Beberapa hal dalam hidup sangat mungkin diusahakan bila memang ingin memilikinya.

Tidak semuanya digariskan dan tidak bisa diubah sehingga orang-orang yang mau berusaha dan mencoba bisa mendapatkan serangkaian hal besar.

Termasuk hidup mapan berkecukupan jauh dari kesulitan ekonomi yang sering kali dianggap mustahil digapai oleh banyak pihak.

Melansir dari kanal YouTube Tv KDM, berikut weton yang di tahun 2026 diramalkan nasibnya berjalan baik hingga setiap langkahnya diikuti rezeki.

1. Weton Selasa Pon 

Menurut perhitungan primbon, orang yang lahir dengan weton Selasa Pon dikatakan punya peruntungan baik di tahun 2026 ini.

Mereka dimungkinkan meraih banyak tambahan harta melalui serangkaian jalan di sepanjang tahun ini.

Berdagang diyakini jadi salah satu jalan yang bisa mengalirkan banyak pundi-pundi rupiah ke hidup mereka.

Editor: Novia Tri Astuti
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Dikenal Lembut dan Menenangkan, Ini 5 Weton Lakuning Rembulan yang Hidupnya Penuh Berkah - Image
Zodiak

Dikenal Lembut dan Menenangkan, Ini 5 Weton Lakuning Rembulan yang Hidupnya Penuh Berkah

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 05.27 WIB

Rezeki Datang Setelah Masa Sulit, 12 Weton Ini Konon Akan Menikmati Kemakmuran - Image
Zodiak

Rezeki Datang Setelah Masa Sulit, 12 Weton Ini Konon Akan Menikmati Kemakmuran

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 05.24 WIB

Disebut Weton Unggulan, 6 Kelahiran Ini Konon Mudah Menemukan Jalan Menuju Kesuksesan - Image
Zodiak

Disebut Weton Unggulan, 6 Kelahiran Ini Konon Mudah Menemukan Jalan Menuju Kesuksesan

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 05.17 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Bali United FC vs Sabah FC di Dewata Challenge Series 2026: Serdadu Tridatu Berpesta! - Image
1

Prediksi Skor Bali United FC vs Sabah FC di Dewata Challenge Series 2026: Serdadu Tridatu Berpesta!

2

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

3

Kasus Penjahit Rasis Bali Kembali Diperbincangkan, Diduga Ada Intimidasi Saat Audiensi

4

Prediksi Skor Sabah FC vs Persib Bandung: Pangeran Biru Bidik Puncak Dewata Challenge Series 2026

5

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

6

Sakit Hati, Alasan Eks Karyawan Bongkar Aib Richard Lee Suka 'Jajan Cewek'

7

15 Kata Cristiano Ronaldo ke Lionel Messi Setelah sang Ayah Meninggal Dunia

8

Biaya Nany Widjaja untuk Lobi Pembelian Tanah Rp 50 M, Harga Tanah Hanya Rp 30 M

9

Bentrokan di USS Abraham Lincoln: 7 Prajurit Dilaporkan Tewas di Tengah Perang dengan Iran

10

Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore