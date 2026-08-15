Ramalan Zodiak Libra Minggu Ini 17 hingga 23 Agustus 2026: Karier Padat, Cinta Diuji

JawaPos.com - Ramalan zodiak Libra minggu ini, 17-23 Agustus 2026, mengingatkan pentingnya menjaga emosi dan ketenangan pikiran.

Libra mungkin menjadi lebih sensitif dari biasanya, sementara rasa cemas dan gugup dapat memengaruhi cara berbicara.

Kondisi tersebut perlu dikendalikan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dengan orang-orang di sekitar.

Minggu ini, Libra juga perlu lebih bijak dalam mengatur berbagai tanggung jawab. Tekanan pekerjaan, masalah dalam hubungan, serta pengeluaran yang tidak direncanakan dapat menjadi perhatian.

Meluangkan waktu untuk berdoa atau melakukan meditasi dapat membantu Libra mengendalikan emosi dan menghadapi berbagai situasi dengan lebih tenang.

Inilah ramalan lengkap zodiak Libra mulai dari karier, cinta, keuangan hingga kesehatan yang dilansir dari astroved.

1. Karier

Dalam urusan karier dan bisnis, perjalanan yang berkaitan dengan pekerjaan mungkin terjadi.

Di sisi lain, tambahan tugas dapat membuat beban kerja terasa lebih berat dan mengganggu kenyamanan Libra.

Agar pekerjaan berjalan lebih baik, Libra disarankan membuat jadwal yang teratur. Tentukan prioritas dan selesaikan pekerjaan sesuai rencana untuk menghindari tekanan yang tidak perlu.

2. Cinta

Hubungan Libra dengan pasangan mungkin menghadapi persoalan ego. Perbedaan keinginan dapat membuat komunikasi menjadi kurang nyaman jika tidak disikapi dengan baik.

Libra sebaiknya lebih terbuka dan bersikap ramah kepada pasangan. Jangan ragu membicarakan perasaan secara jujur, tetapi tetap hindari perkataan yang dapat memperbesar masalah.

3. Keuangan