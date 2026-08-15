Ramalan Zodiak Libra 15 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com – Zodiak libra mungkin merasa percaya diri dan santai hari ini. Jika siap dan terorganisir saat berusaha, semuanya akan berjalan lancar dan tanpa hambatan.

Hari ini merupakan saat yang tepat untuk mengatasi masalah yang mungkin telah tertunda untuk waktu yang lama. Manfaatkan kesempatan ini untuk membuat strategi penting yang akan membantu libra dalam jangka panjang.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Libra Sabtu, 15 Agustus 2026.

Libra (23 September – 22 Oktober)

Zodiak libra perlu memperhatikan perubahan pada rencana dalam hubungan sebelum membuat pengumuman kepada orang terdekat.

Terkait karir, berpikirlah kreatif untuk menembus hambatan yang dianggap tak teratasi oleh orang lain.

Sementara itu, berolahragalah untuk menjaga tingkat ketegangan tetap rendah serta meningkatkan kesehatan. Terkait keuangan, ingatlah bahwa investasi yang libra lakukan sekarang harus bertujuan untuk jangka panjang.

Cinta Libra

Hari ini, libra mungkin merasa ingin membuat pengumuman kepada teman dan keluarga tentang perkembangan baru dalam kehidupan romantis saat ini. Sebaiknya, libra mempertimbangkan untuk menunda pengumuman tersebut sedikit lebih lama.