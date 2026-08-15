Ramalan Zodiak Libra 15 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Libra (magnific/pikisuperstar)
JawaPos.com – Zodiak libra mungkin merasa percaya diri dan santai hari ini. Jika siap dan terorganisir saat berusaha, semuanya akan berjalan lancar dan tanpa hambatan.
Hari ini merupakan saat yang tepat untuk mengatasi masalah yang mungkin telah tertunda untuk waktu yang lama. Manfaatkan kesempatan ini untuk membuat strategi penting yang akan membantu libra dalam jangka panjang.
Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Libra Sabtu, 15 Agustus 2026.
Libra (23 September – 22 Oktober)
Zodiak libra perlu memperhatikan perubahan pada rencana dalam hubungan sebelum membuat pengumuman kepada orang terdekat.
Terkait karir, berpikirlah kreatif untuk menembus hambatan yang dianggap tak teratasi oleh orang lain.
Sementara itu, berolahragalah untuk menjaga tingkat ketegangan tetap rendah serta meningkatkan kesehatan. Terkait keuangan, ingatlah bahwa investasi yang libra lakukan sekarang harus bertujuan untuk jangka panjang.
Cinta Libra
Hari ini, libra mungkin merasa ingin membuat pengumuman kepada teman dan keluarga tentang perkembangan baru dalam kehidupan romantis saat ini. Sebaiknya, libra mempertimbangkan untuk menunda pengumuman tersebut sedikit lebih lama.
Jika mengumumkan kabar tersebut hari ini, libra harus menarik kembali pengumuman tersebut karena rencana bisa saja berubah. Tunggu saja dan perhatikan perubahan pada rencanamu.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Bali United FC vs Sabah FC di Dewata Challenge Series 2026: Serdadu Tridatu Berpesta!
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Kasus Penjahit Rasis Bali Kembali Diperbincangkan, Diduga Ada Intimidasi Saat Audiensi
Prediksi Skor Sabah FC vs Persib Bandung: Pangeran Biru Bidik Puncak Dewata Challenge Series 2026
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Sakit Hati, Alasan Eks Karyawan Bongkar Aib Richard Lee Suka 'Jajan Cewek'
15 Kata Cristiano Ronaldo ke Lionel Messi Setelah sang Ayah Meninggal Dunia
Biaya Nany Widjaja untuk Lobi Pembelian Tanah Rp 50 M, Harga Tanah Hanya Rp 30 M
Bentrokan di USS Abraham Lincoln: 7 Prajurit Dilaporkan Tewas di Tengah Perang dengan Iran
Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati