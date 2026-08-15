Ramalan Zodiak Gemini 17 hingga 23 Agustus 2026: Jangan Gegabah, Ada Ujian di Karier dan Cinta

Gemini mungkin merasa gelisah atau sulit merasa tenang ketika menghadapi berbagai persoalan. Karena itu, penting untuk tetap berpikir jernih dan tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan.



Minggu ini, Gemini disarankan lebih bijaksana dalam menghadapi setiap urusan.



Sikap tenang dan penuh pertimbangan dapat membantu menghindari masalah yang lebih besar.



Beberapa aspek kehidupan, mulai dari pekerjaan, hubungan asmara, keuangan, hingga kesehatan, membutuhkan perhatian lebih agar tetap berjalan dengan baik.



Inilah ramalan lengkap zodiak Gemini mulai dari karier, cinta, keuangan hingga kesehatan yang dilansir dari astroved.



1. Karier



Dalam urusan karier dan bisnis, Gemini perlu memberikan perhatian penuh terhadap pekerjaan. Kesalahan kecil dapat menimbulkan masalah, sehingga setiap tugas sebaiknya dikerjakan dengan teliti.



Gemini juga berpotensi mengalami situasi kurang menyenangkan dengan atasan atau orang yang memiliki posisi lebih tinggi.



Hindari perdebatan yang tidak perlu dan tetap tunjukkan sikap profesional. Kesabaran dapat membantu Gemini melewati situasi tersebut.



2. Cinta



Hubungan asmara Gemini mungkin menghadapi perbedaan pendapat dengan pasangan. Persoalan keluarga berpotensi menjadi salah satu penyebab munculnya ketegangan dalam hubungan.



Agar masalah tidak semakin besar, Gemini sebaiknya mengutamakan komunikasi terbuka.



Dengarkan sudut pandang pasangan dan hindari mengambil keputusan ketika emosi sedang tinggi.



3. Keuangan



Kondisi keuangan Gemini minggu ini diperkirakan belum terlalu menguntungkan. Aliran pemasukan mungkin tidak sesuai dengan harapan, sehingga perencanaan keuangan menjadi sangat penting.



Gemini disarankan membuat anggaran yang jelas dan mengutamakan kebutuhan utama.



Hindari pengeluaran berlebihan agar kondisi finansial tetap stabil sepanjang minggu.



4. Kesehatan



Kondisi kesehatan Gemini berada pada tingkat sedang. Keluhan seperti nyeri dan kaku pada kaki mungkin muncul dan menimbulkan rasa tidak nyaman.



Berikan tubuh waktu untuk beristirahat dan hindari aktivitas yang terlalu berat. Jika keluhan kesehatan berlanjut atau semakin mengganggu, pertimbangkan untuk berkonsultasi dengan tenaga medis.

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