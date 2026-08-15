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Dea Agustin Adrianingtyas
Sabtu, 15 Agustus 2026 | 11.55 WIB

Ramalan Zodiak Aquarius dan Pisces 15 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Aquarius dan Pisces (Freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Aquarius dan Pisces (Freepik)

JawaPos.com - Hari ini, suasana hati zodiak aquarius mungkin terganggu oleh pertengkaran dengan orang-orang terkasih. Banyak orang merasa tegang, jadi aquarius harus berhati-hati untuk menghindari pertengkaran. 

Jangan takut untuk mengungkapkan perasaanmu dan pastikan aquarius kembali normal setelah melakukannya. Aquarius akan dapat menjalani hari dengan mudah jika mampu berkomunikasi dan bersabar.

Zodiak pisces mungkin merasa lega dan gembira. Jika sedang menghadapi masalah yang menjadi sumber stres, jangan khawatir karena keluarga dan teman-teman siap membantu pisces hari ini. 

Pisces akan mendapatkan kebahagiaan yang pantas didapatkan jika mengandalkan mereka untuk mendapatkan bimbingan yang baik.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Aquarius dan Pisces pada Sabtu, 15 Agustus 2026.

Aquarius (20 Januari – 18 Februari)

Zodiak aquarius sebaiknya mengenali seseorang dengan baik terlebih dahulu, sebelum terburu-buru melamarnya. Terkait karir, tingkatkan karirmu secara signifikan untuk masa depan dengan menyusun rencana yang jelas tentang cara meraihnya.

Sementara itu, berolahragalah dan jangan terlibat dalam pertengkaran untuk menghindari stres. Pada sisi keuangan, ikuti kecepatan tempo kerja yang sibuk agar bisa menyelesaikan pekerjaan dengan cukup cepat.

Cinta Aquarius

Jika lajang yang berencana melamar seseorang, sebaiknya aquarius bersabar. Kenali seseorang lebih baik sebelum bertindak terburu-buru. Kemungkinan, lamaran bisa saja datang dari pihak lain.

Editor: Hanny Suwindari
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