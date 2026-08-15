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Dea Agustin Adrianingtyas
Sabtu, 15 Agustus 2026 | 11.50 WIB

Ramalan Zodiak Leo dan Virgo 15 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Leo dan Virgo (freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Leo dan Virgo (freepik)

JawaPos.com - Zodiak leo akan memiliki hari yang sibuk. Diindikasikan terjadi kerugian finansial, oleh karena itu periksa semua manfaat dan kerugian sebelum melakukan investasi baru. 

Untuk meminimalkan kerugian finansial, rencanakan dan prioritaskan tugas secara logis. Optimisme akan membantu leo untuk maju dalam semua usaha.

Hari ini, zodiak virgo mungkin sibuk karena semuanya hal di sekitar tampak tidak beres. Kemungkinan, beberapa penyesuaian tak terduga akan terjadi di tempat kerja. Bersabarlah dan lakukan setiap langkah satu per satu. 

Hindari membawa stres pekerjaan ke rumah, karena dapat menyebabkan perubahan suasana hati yang mengganggu ketenangan keluarga. Hari ini adalah hari yang baik untuk tetap tenang dan melewatinya sampai keadaan kembali tenang.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Leo dan Virgo pada Sabtu, 15 Agustus 2026.

Leo (23 Juli – 22 Agustus)

Zodiak leo perlu mempertimbangkan tawaran kencan dari seorang teman dengan sangat hati-hati. Terkait karir, carilah cara untuk mendapatkan pengakuan atas bakat dan prestasi yang leo miliki.

Sementara itu, jauhi depresi dan konsumsi makanan sehat untuk mengendalikan stres. Terkait keuangan, saat ini tepat untuk mengamati pasar saham dan tidak membuat keputusan terburu-buru jika ingin berinvestasi.

Cinta Leo

Jika baru-baru ini menerima tawaran kencan yang mengejutkan dari seorang teman, manfaatkan waktu ini untuk mempertimbangkan hal tersebut dengan sangat hati-hati. 

Editor: Hanny Suwindari
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