4 Bulan Kelahiran yang Tetap Membutuhkan Ruang Pribadi dalam Hubungan

Ilustrasi, orang yang membutuhkan ruang pribadi dalam hubungan. (Magnific)
JawaPos.com - Ada yang ingin selalu bersama pasangan setiap detik sepanjang hari. Namun, bagi orang yang lahir di bulan-bulan tertentu membutuhkan sedikit lebih banyak ruang pribadi.
Mereka ingin memiliki waktu untuk diri sendiri, karena jika tidak, mereka akan merasa terkekang dalam hubungan.
Dilansir JawaPos.com dari collectiveworld pada Jumat (14/8), berikut ini empat bulan kelahiran yang membutuhkan ruang pribadi di dalam hubungan mereka.
1. April
Mereka dikenal paling mandiri meski terbuka dengan hubungan yang serius dan berkomitmen.
Mereka tidak ingin mengubah gaya hidup sepenuhnya meski sudah menemukan pasangan yang tepat.
Mereka tetap membutuhkan banyak waktu untuk mengejar impian, berkumpul dengan teman-teman, dan menjalani petualangan seru.
Jadi, mereka paling cocok dengan pasangan yang santai dan tidak perlu memantau setiap gerak-gerik mereka.
Mereka memiliki sifat spontan dan ingin memiliki kehidupan pribadi di luar hubungan asmara.
Mereka menginginkan kebebasan untuk pergi bersenang-senang tanpa khawatir membuat pasangan kesal.
Mereka pun ingin pasangan melakukan hal yang sama.
Dengan demikian, kebahagiaan mereka tidak sepenuhnya bergantung pada satu sama lain.
2. Desember
Mereka juga memiliki sifat mandiri. Terbukti dengan kemampuan mereka mengurus diri sendiri dan terbiasa hidup sendiri.
Mereka senang menghabiskan waktu bersama pasangan, tapi mereka juga membutuhkan waktu untuk diri sendiri setiap minggunya.
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Jawa Pos
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