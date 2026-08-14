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Rabbany Wanadriani
Sabtu, 15 Agustus 2026 | 01.21 WIB

Punya Ambisi hingga Teliti, 4 Zodiak Ini Disebut Paling Menonjol

ilustrasi zodiak paling unggul dalam segala hal. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi zodiak paling unggul dalam segala hal. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com - Setiap orang memiliki karakter, kemampuan, dan kelebihan yang berbeda. Dalam astrologi, perbedaan tersebut kerap dikaitkan dengan karakteristik yang dimiliki masing-masing zodiak.

Ada beberapa zodiak yang digambarkan mempunyai kombinasi sifat seperti percaya diri, disiplin, fokus, dan teliti. Perpaduan karakter tersebut membuat mereka secara astrologi dianggap memiliki potensi untuk menonjol dalam berbagai bidang.

Melansir AstroTalk, berikut empat zodiak yang disebut memiliki karakter kuat dan berpeluang unggul dalam banyak hal.

1. Leo

Leo dikenal sebagai zodiak yang percaya diri, ekspresif, dan memiliki jiwa kepemimpinan. Mereka biasanya tidak ragu menunjukkan kemampuan dan mengambil peran ketika berada dalam situasi yang membutuhkan keberanian.

Dalam astrologi, karakter tersebut membuat Leo sering dikaitkan dengan bidang yang membutuhkan kemampuan tampil di depan banyak orang, kreativitas, hingga kepemimpinan.

Ketika sudah menetapkan sebuah tujuan, Leo digambarkan memiliki keyakinan kuat untuk mengejarnya. Kepercayaan diri, keberanian, serta daya tarik personal menjadi kombinasi yang membuat zodiak ini dianggap mampu bersaing dalam berbagai situasi.

2. Capricorn

Jika Leo menonjol lewat rasa percaya diri, Capricorn lebih dikenal karena ketekunan dan kedisiplinannya.

Zodiak ini digambarkan sebagai sosok yang serius dalam mengejar tujuan dan tidak terlalu mengandalkan keberuntungan atau jalan pintas. Mereka cenderung percaya bahwa hasil yang baik membutuhkan proses panjang.

Capricorn juga dikenal memiliki orientasi jangka panjang. Dalam urusan pendidikan, pekerjaan, maupun bisnis, mereka disebut mampu menyusun strategi dan menjalankannya secara konsisten.

Tidak selalu menjadi orang yang paling banyak berbicara, Capricorn justru sering digambarkan memperoleh penghargaan karena tanggung jawab dan kesungguhannya.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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