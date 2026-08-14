Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Vindi Rayinda Ayudya
Sabtu, 15 Agustus 2026 | 00.24 WIB

Ramalan Zodiak Taurus Besok Sabtu 15 Agustus 2026: Cinta Cerah, Keuangan Perlu Hati-Hati

Ilustrasi zodiak Taurus (Freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Taurus (Freepik)

JawaPos.Com - Ramalan zodiak Taurus besok, Sabtu 15 Agustus 2026, membawa sejumlah pesan penting dalam kehidupan asmara, karier, keuangan, dan kesehatan. 

Taurus perlu lebih terbuka terhadap dukungan dari orang-orang terdekat, terutama ketika suasana hati sedang kurang stabil. 

Jangan merasa harus menghadapi semua persoalan seorang diri karena berbagi cerita dengan orang yang dipercaya justru dapat membantu meringankan beban pikiran.

Dalam urusan cinta, Taurus lajang berpeluang menikmati interaksi sosial yang menyenangkan, sementara Taurus yang sudah memiliki pasangan perlu menjaga komunikasi agar hubungan tetap hangat. 

Karier membawa energi kreatif yang dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan sesuatu yang lebih baik. 

Di sektor keuangan, Taurus sebaiknya tidak terburu-buru mengambil keputusan besar, khususnya yang berkaitan dengan properti atau investasi real estat. 

Kondisi kesehatan juga membutuhkan perhatian karena daya tahan tubuh mungkin sedang menurun. 

AstroTalk mencatat suasana hati Taurus dalam kondisi Tired dengan angka keberuntungan 0.

Editor: Novia Tri Astuti
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Ramalan Zodiak Gemini Besok Sabtu 15 Agustus 2026: Cinta Makin Romantis, Ada Peluang Baru - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Gemini Besok Sabtu 15 Agustus 2026: Cinta Makin Romantis, Ada Peluang Baru

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 00.20 WIB

Ramalan Zodiak Cancer Besok Sabtu 15 Agustus 2026: Cinta dan Keuangan Mulai Stabil - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Cancer Besok Sabtu 15 Agustus 2026: Cinta dan Keuangan Mulai Stabil

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 00.09 WIB

Ramalan Zodiak Leo Besok Sabtu 15 Agustus 2026: Cinta Cerah, Rezeki Berpeluang - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Leo Besok Sabtu 15 Agustus 2026: Cinta Cerah, Rezeki Berpeluang

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 00.07 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Bali United FC vs Sabah FC di Dewata Challenge Series 2026: Serdadu Tridatu Berpesta! - Image
1

Prediksi Skor Bali United FC vs Sabah FC di Dewata Challenge Series 2026: Serdadu Tridatu Berpesta!

2

Pegawai Diskominfo Kukar Bakar Kantor Usai Wajah Dijadikan Stiker WA

3

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

4

Eks Dewas KPK Albertina Ho Tak Lolos Seleksi CHA di KY, TII Bandingkan dengan Politikus Golkar Ini

5

Sakit Hati, Alasan Eks Karyawan Bongkar Aib Richard Lee Suka 'Jajan Cewek'

6

3 Fakta Gonzalo Ritacco, Pemain Incaran Persebaya Surabaya yang Pernah Lawan Son Heung-min

7

HUT ke-81 RI, Naik Suroboyo Bus dan Wira Wiri Cuma Rp81, Berlaku Sepekan 

8

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

9

Prediksi Skor Everton vs Newcastle di Stadion Scottish Gas Murrayfield 

10

Doktif Sebut Richard Lee Transfer Uang ke Mucikari, Klaim Gunakan Anak di Bawah Umur

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore