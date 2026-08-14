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Vindi Rayinda Ayudya
Sabtu, 15 Agustus 2026 | 00.07 WIB

Ramalan Zodiak Leo Besok Sabtu 15 Agustus 2026: Cinta Cerah, Rezeki Berpeluang

Ilustrasi zodiak Leo (Magnific/pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Leo (Magnific/pikisuperstar)

JawaPos.Com - Ramalan zodiak Leo besok, Sabtu 15 Agustus 2026, membawa energi yang cukup positif dalam berbagai aspek kehidupan. 

Leo akan berada dalam situasi yang mendorongnya untuk menemukan keseimbangan antara memberikan perhatian kepada orang lain dan menjaga kebutuhan diri sendiri. 

Ada kemungkinan seseorang yang dekat membutuhkan dukungan Leo, sehingga kehadiran dan perhatian sederhana bisa memberikan arti besar.

Dalam urusan cinta, suasana terlihat menggembirakan dan memberikan ruang bagi Leo untuk menikmati hubungan dengan lebih santai. 

Karier justru mengingatkan Leo agar tidak mengambil terlalu banyak tanggung jawab sekaligus. 

Sementara itu, sektor keuangan membawa peluang yang menarik sehingga kemampuan Leo dalam mengelola kesempatan perlu dimanfaatkan dengan bijak. 

Kesehatan juga menjadi perhatian karena Leo disarankan tidak terus menunda pemeriksaan rutin. AstroTalk mencatat suasana hati Leo berada dalam kondisi Confident dengan angka keberuntungan 3.

Dilansir dari Astro Talk, berikut ramalan lengkap zodiak Leo untuk Sabtu, 15 Agustus 2026.

Editor: Novia Tri Astuti
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