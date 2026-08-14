9 Karier Terbaik Zodiak Taurus yang Cocok dengan Kepribadiannya Menurut Astrologi

Karier terbaik zodiak taurus yang cocok dengan kepribadiannya menurut astrologi (Magnific/ magnific)
JawaPos.com – Zodiak Taurus dikenal memiliki kepribadian stabil dan penuh keteguhan dalam menjalani kehidupan sehari-hari.
Karakter ini membuat Taurus cocok dengan berbagai pilihan karier yang membutuhkan konsistensi tinggi.
Astrologi menjelaskan bahwa sifat dasar Taurus sangat memengaruhi kecocokan mereka dengan jenis pekerjaan tertentu.
Dilansir dari laman YourTango pada Jumat (14/8), dijelaskan mengenai deretan karier terbaik yang cocok bagi zodiak Taurus menurut astrologi.
1. Tukang kaca
Pekerjaan ini menuntut ketelitian tinggi dalam mengukur dan membentuk kaca sesuai kebutuhan bangunan.
Setiap proyek memiliki karakteristik unik sehingga membutuhkan kesabaran dalam menyesuaikan detail pemasangan.
Sifat teliti dan tangan yang stabil membuat profesi ini sangat sesuai dengan kepribadian mereka.
2. Penerjemah atau interpreter
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