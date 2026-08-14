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Dea Agustin Adrianingtyas
Jumat, 14 Agustus 2026 | 09.00 WIB

Ramalan Zodiak Aquarius 14 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi Zodiak Aquarius. (Magnific) - Image

Ilustrasi Zodiak Aquarius. (Magnific)

JawaPos.com - Hari ini, perubahan positif besar menanti zodiak aquarius. Peluang finansial yang menarik menanti para profesional yang bekerja. Cobalah memanfaatkan peluang yang datang ini sebaik-baiknya. 

Harapkan banyak keuntungan finansial dalam karirmu. Ketekunan dan kemandirian adalah kunci kesuksesan aquarius hari ini. Berpikirlah inovatif tentang bagaimana mencapai tujuan finansial, karena aquarius adalah penguasa inovasi.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Aquarius pada Jumat, 14 Agustus 2026.

Aquarius (20 Januari – 18 Februari)

Kemungkinan besar, zodiak aquarius akan berhasil membujuk keluarga tentang kesesuain calon pasangan. Terkait karir, aquarius perlu menyusun strategi untuk hari-hari mendatang di kantor setelah mengalami periode yang menegangkan.

Sementara itu, mulailah program olahraga baru dan mengubah pola makan jika memiliki masalah berat badan. Pada sisi keuangan, ikuti kecepatan tempo kerja yang sibuk agar bisa menyelesaikan pekerjaan dengan cukup cepat.

Cinta Aquarius

Jika hari ini berusaha meyakinkan orang tua tentang kesesuaian calon pasangan, kemungkinan besar aquarius akan berhasil membujuk mereka.

Jangan terlalu menekan agar mereka tidak menentang. Jika aquarius bersikap lembut dan jujur, kemungkinan besar mereka akan memberikan persetujuan.

Karir Aquarius

Editor: Hanny Suwindari
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