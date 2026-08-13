Tak Hanya Pendamping Hidup, 4 Weton Istri Ini Diyakini Membawa Keberuntungan

JawaPos.com - Dalam tradisi Jawa, weton tidak hanya digunakan untuk mengetahui hari kelahiran seseorang. Perhitungan hari dan pasaran ini juga kerap dikaitkan dengan karakter, kecocokan pasangan, hingga gambaran perjalanan kehidupan.

Salah satu kepercayaan yang masih dikenal masyarakat adalah anggapan bahwa karakter seseorang berdasarkan wetonnya dapat membawa pengaruh tertentu dalam kehidupan rumah tangga. Karena itu, beberapa weton perempuan kemudian disebut memiliki sifat yang mendukung kelancaran ekonomi, ketenteraman, dan keberuntungan keluarga.

Namun, pandangan tersebut merupakan bagian dari tradisi dan kepercayaan Primbon Jawa. Tidak ada bukti ilmiah yang menunjukkan bahwa weton seseorang secara langsung menentukan banyak atau sedikitnya rezeki dalam sebuah keluarga.

Terlepas dari hal tersebut, pembahasan mengenai weton tetap menarik karena di dalamnya terdapat gambaran mengenai karakter dan nilai-nilai kehidupan yang diwariskan secara turun-temurun.

Berikut empat weton perempuan yang dalam kepercayaan Primbon Jawa kerap dikaitkan dengan keberuntungan dan kemakmuran rumah tangga.

1. Senin Legi, Sosok Tenang yang Pandai Mengatur Kehidupan Keluarga Perempuan yang lahir pada Senin Legi memiliki jumlah neptu 9. Dalam berbagai tafsir weton, angka tersebut sering dikaitkan dengan pribadi yang cenderung tenang, berhati-hati, dan mampu menjaga keseimbangan dalam kehidupan sehari-hari.

Karakter tersebut membuat perempuan Senin Legi kerap digambarkan sebagai sosok yang tidak terburu-buru ketika mengambil keputusan. Dalam kehidupan keluarga, sifat ini dianggap menjadi modal penting untuk mengatur kebutuhan rumah tangga.

Ia juga dipercaya memiliki kemampuan dalam mengelola pengeluaran. Pendapatan yang tidak terlalu besar sekalipun dapat diatur agar mampu mencukupi berbagai kebutuhan. Kebiasaan hidup hemat, menabung, serta tidak berlebihan dalam membelanjakan uang menjadi salah satu karakter yang membuatnya dianggap membawa kestabilan ekonomi.

Dalam perspektif Primbon Jawa, ketenangan batin dan sikap tidak mudah iri juga sering dikaitkan dengan kelancaran rezeki. Karena itu, Senin Legi dipercaya mampu menjadi sosok yang membantu menjaga rumah tetap nyaman sekaligus mendukung pasangan ketika menghadapi persoalan ekonomi.