Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Tazkia Royyan Hikmatiar
Rabu, 12 Agustus 2026 | 19.15 WIB

Ramalan Zodiak Scorpio 12 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan, dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Scorpio (Magnific/Hstrongart)

JawaPos.com – Ramalan zodiak Scorpio hari ini diprediksi perlu belajar mengendalikan perasaan dan emosi saat menghadapi berbagai situasi hari ini.

Kesabaran menjadi kunci agar Anda tidak terburu-buru mengambil keputusan ketika menghadapi tekanan.

Tetaplah menjaga harapan meski sejumlah hal mungkin tidak berjalan sesuai keinginan.

Sikap optimistis dapat menjadi dorongan penting bagi Scorpio untuk terus bergerak dan mengejar kesuksesan.

Berikut adalah ramalan lengkap untuk zodiak Scorpio, Rabu (12/8), dikutip dari Astroved.

Scorpio (23 Oktober – 21 November)

Secara umum, hari ini menguji kesabaran dan kemampuan Scorpio dalam mengelola emosi.

Anda mungkin menghadapi situasi yang membuat perasaan mudah berubah, sehingga penting untuk tidak bereaksi secara berlebihan.

Pertahankan harapan Anda dan tetap percaya pada proses yang sedang dijalani saat ini.

Cinta Scorpio

Hubungan asmara membutuhkan ketenangan dari Anda. Hindari memaksakan kehendak atau menuntut pasangan memberikan perhatian secara berlebihan ketika suasana sedang kurang nyaman.

Editor: Bayu Putra
Ikuti kami di Google
Sumber: Astroved.com
Tags

Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

Artikel Terkait
Ramalan Karier Zodiak Capricorn Rabu, 12 Agustus 2026 - Image
Zodiak

Ramalan Karier Zodiak Capricorn Rabu, 12 Agustus 2026

Rabu, 12 Agustus 2026 | 17.37 WIB

Ramalan Karier Zodiak Sagittarius Rabu, 12 Agustus 2026 - Image
Zodiak

Ramalan Karier Zodiak Sagittarius Rabu, 12 Agustus 2026

Rabu, 12 Agustus 2026 | 17.35 WIB

Ramalan Karier Zodiak Libra Rabu, 12 Agustus 2026 - Image
Zodiak

Ramalan Karier Zodiak Libra Rabu, 12 Agustus 2026

Rabu, 12 Agustus 2026 | 17.31 WIB

Terpopuler

Doktif Bongkar Transfer Rp 9 Juta Richard Lee, Disebut untuk Jasa Prostitusi - Image
1

Doktif Bongkar Transfer Rp 9 Juta Richard Lee, Disebut untuk Jasa Prostitusi

2

Perilaku Menantu Tak Cerminkan Orang Kerajaan, Sultan Brunei Cabut Gelar Istri Pangeran Abdul Malik

3

Sakit Hati, Alasan Eks Karyawan Bongkar Aib Richard Lee Suka 'Jajan Cewek'

4

Doktif Sebut Richard Lee Transfer Uang ke Mucikari, Klaim Gunakan Anak di Bawah Umur

5

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

6

Richard Lee Bela Perempuan di Podcast, Eks Karyawan: Dia Penjahat Wanita

7

Profil Penang FC: Ujian Persebaya Jelang Super League, Ada Misi Khusus Bernardo Tavares

8

Profil Lengkap Destry Damayanti, Calon Tunggal Gubernur BI

9

Finis P9 Moto3 Inggris 2026, Veda Ega Pratama Bongkar Kesalahan di Silverstone

10

Tumplek Blek! Ribuan Massa Padati Jalan Gubernur Surabaya untuk Ikuti Aksi Tolak LGBTQ

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore