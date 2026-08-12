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Dea Agustin Adrianingtyas
Rabu, 12 Agustus 2026 | 11.30 WIB

Ramalan Zodiak Virgo 12 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Virgo (Magnific/Pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Virgo (Magnific/Pikisuperstar)

JawaPos.com - Jangan heran jika suatu saat, zodik virgo merasa marah tanpa alasan yang jelas. Kemungkinan besar, sumber kemarahan itu berakar dari masa lalu dan situasi yang belum terselesaikan sejak lama. 

Perhatikan baik-baik apa yang terjadi hari ini. Mungkin, ada seseorang atau peristiwa yang membangkitkan trauma lama dalam dirimu. Lepaskan trauma dan kemarahan itu untuk membuka jalan bagi emosi yang lebih positif.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Virgo pada Rabu, 12 Agustus 2026.

Virgo (23 Agustus – 22 September)

Zodiak virgo memulihkan diri dan berpikir dua kali sebelum terburu-buru menjalin hubungan baru. Mengenai karir, jangan melewatkan kesempatan datangnya peluang bisnis baru yang menanti virgo hari ini. 

Sementara itu, berhati-hatilah di sekitar benda tajam karena virgo berisiko mengalami cedera. Terkait keuangan, berkonsultasilah dengan ahli keuangan sebelum mengambil berinvestasi dan lakukan riset sebanyak mungkin.

Cinta Virgo

Jika merasa kesepian setelah berpisah dengan mantan pasangan, virgo harus berpikir dua kali sebelum terburu-buru menjalin hubungan baru. Tidak peduli seberapa besar tidak menyukai situasi saat ini, akan lebih baik jika virgo meluangkan waktu untuk berpikir dan memulihkan diri. Virgo bisa menemukan pasangan lagi di lain hari.

Karir Virgo

Peluang bisnis baru dan menarik menanti virgo hari ini. Jangan lewatkan kesempatan ini yang akan menunjukkan hasil baik. Virgo juga akan menerima kabar baik mengenai karir melalui seorang teman atau kolega. Kabar baik ini juga akan membawa keuntungan dalam karir dan keuangan virgo.

Editor: Hanny Suwindari
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