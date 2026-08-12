Ramalan Zodiak Virgo 12 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Virgo (Magnific/Pikisuperstar)
JawaPos.com - Jangan heran jika suatu saat, zodik virgo merasa marah tanpa alasan yang jelas. Kemungkinan besar, sumber kemarahan itu berakar dari masa lalu dan situasi yang belum terselesaikan sejak lama.
Perhatikan baik-baik apa yang terjadi hari ini. Mungkin, ada seseorang atau peristiwa yang membangkitkan trauma lama dalam dirimu. Lepaskan trauma dan kemarahan itu untuk membuka jalan bagi emosi yang lebih positif.
Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Virgo pada Rabu, 12 Agustus 2026.
Virgo (23 Agustus – 22 September)
Zodiak virgo memulihkan diri dan berpikir dua kali sebelum terburu-buru menjalin hubungan baru. Mengenai karir, jangan melewatkan kesempatan datangnya peluang bisnis baru yang menanti virgo hari ini.
Sementara itu, berhati-hatilah di sekitar benda tajam karena virgo berisiko mengalami cedera. Terkait keuangan, berkonsultasilah dengan ahli keuangan sebelum mengambil berinvestasi dan lakukan riset sebanyak mungkin.
Cinta Virgo
Jika merasa kesepian setelah berpisah dengan mantan pasangan, virgo harus berpikir dua kali sebelum terburu-buru menjalin hubungan baru. Tidak peduli seberapa besar tidak menyukai situasi saat ini, akan lebih baik jika virgo meluangkan waktu untuk berpikir dan memulihkan diri. Virgo bisa menemukan pasangan lagi di lain hari.
Karir Virgo
Peluang bisnis baru dan menarik menanti virgo hari ini. Jangan lewatkan kesempatan ini yang akan menunjukkan hasil baik. Virgo juga akan menerima kabar baik mengenai karir melalui seorang teman atau kolega. Kabar baik ini juga akan membawa keuntungan dalam karir dan keuangan virgo.
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
Jawa Pos
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Doktif Bongkar Transfer Rp 9 Juta Richard Lee, Disebut untuk Jasa Prostitusi
Perilaku Menantu Tak Cerminkan Orang Kerajaan, Sultan Brunei Cabut Gelar Istri Pangeran Abdul Malik
Sakit Hati, Alasan Eks Karyawan Bongkar Aib Richard Lee Suka 'Jajan Cewek'
Doktif Sebut Richard Lee Transfer Uang ke Mucikari, Klaim Gunakan Anak di Bawah Umur
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Richard Lee Bela Perempuan di Podcast, Eks Karyawan: Dia Penjahat Wanita
Profil Penang FC: Ujian Persebaya Jelang Super League, Ada Misi Khusus Bernardo Tavares
Profil Lengkap Destry Damayanti, Calon Tunggal Gubernur BI
Finis P9 Moto3 Inggris 2026, Veda Ega Pratama Bongkar Kesalahan di Silverstone
Tumplek Blek! Ribuan Massa Padati Jalan Gubernur Surabaya untuk Ikuti Aksi Tolak LGBTQ