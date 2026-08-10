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Rabbany Wanadriani
Selasa, 11 Agustus 2026 | 05.55 WIB

Punya Naluri Bisnis hingga Gemar Menabung, Ini 7 Shio yang Disebut Mudah Sukses Finansial

ilustrasi shio banyak uang. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi shio banyak uang. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com - Tidak sedikit orang mendambakan kondisi finansial yang mapan. Namun, kemampuan setiap orang dalam memperoleh dan mengelola uang tentu berbeda. Ada yang membutuhkan waktu panjang untuk membangun kekayaan, sementara sebagian lainnya dianggap memiliki karakter yang mendukung keberhasilan finansial.

Dalam astrologi Tionghoa, karakter berdasarkan shio kerap dikaitkan dengan berbagai aspek kehidupan, termasuk keberuntungan dan urusan keuangan. Beberapa shio bahkan dipercaya memiliki kecenderungan lebih kuat dalam melihat peluang, mengatur pemasukan, serta membangun kestabilan ekonomi.

Dilansir dari Naurakom, berikut tujuh shio yang disebut memiliki potensi kuat dalam urusan finansial dan membangun kekayaan dalam jangka panjang.

1. Shio Babi

Pemilik shio Babi disebut memiliki kemampuan yang cukup baik dalam mengatur urusan keuangan. Mereka dikenal sebagai pribadi yang jujur dan tidak mudah tergoda untuk menghabiskan uang secara berlebihan.

Kebiasaan hidup hemat membuat mereka cenderung memikirkan kebutuhan di masa depan. Dengan pengelolaan keuangan yang disiplin, Shio Babi dipercaya mampu menjaga kestabilan pemasukan sekaligus mengembangkan kondisi finansialnya secara bertahap.

2. Shio Kambing

Shio Kambing dikenal mempunyai sisi kreatif yang dapat menjadi modal dalam mencari penghasilan. Mereka cenderung mampu melihat suatu persoalan dari sudut pandang berbeda dan menemukan ide yang tidak terpikirkan oleh orang lain.

Sifat tulus dan mudah membangun hubungan dengan orang sekitar juga menjadi salah satu keunggulan mereka. Dukungan dari lingkungan sosial tersebut dipercaya dapat membuka kesempatan baru, termasuk dalam pekerjaan maupun usaha.

3. Shio Tikus

Editor: Setyo Adi Nugroho
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