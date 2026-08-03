Ramalan Zodiak Capricorn Besok Selasa 4 Agustus 2026: Cinta dan Keuangan Makin Stabil

JawaPos.Com - Ramalan zodiak Capricorn besok, Selasa 4 Agustus 2026, mengajak Capricorn berhenti memikul semua tanggung jawab seorang diri.

Sebagai pribadi yang sering menjadi tempat orang lain bergantung, Capricorn mungkin terbiasa menyelesaikan masalah tanpa banyak mengeluh.

Namun, kebiasaan tersebut bisa membuat energi terkuras jika tidak diimbangi dengan batasan yang sehat.

Dalam kehidupan asmara, Capricorn perlu berbicara terbuka dengan pasangan apabila merasa dirinya melakukan terlalu banyak hal dalam hubungan.

Hubungan yang sehat seharusnya dibangun oleh dua orang yang sama-sama berkontribusi, bukan hanya salah satu pihak yang terus berusaha mempertahankan semuanya.

Karier meminta Capricorn memperhatikan kebiasaan sehari-hari. Hal-hal kecil yang dilakukan berulang kali ternyata dapat memengaruhi produktivitas.

Karena itu, Capricorn perlu melihat kembali cara mengatur waktu dan menyelesaikan pekerjaan.

Dari sisi keuangan, perkembangan yang stabil lebih menjanjikan daripada mengejar keuntungan secara terburu-buru.

Kesempatan yang datang sebaiknya dimanfaatkan dengan perhitungan matang.

Kesehatan juga meminta perhatian melalui pola makan yang lebih sehat dan kecukupan cairan.

Air putih dan teh herbal dapat menjadi pilihan untuk membantu menjaga tubuh tetap terhidrasi.

Jika memiliki rencana perjalanan, sebaiknya pertimbangkan kembali apabila perjalanan tersebut tidak mendesak karena ada kemungkinan tidak berjalan sesuai harapan.

AstroTalk juga mencatat suasana hati Capricorn cenderung tenang, dengan angka keberuntungan 4, 58, dan 92 serta warna keberuntungan ungu.

Dilansir dari Astro Talk, berikut ramalan lengkap zodiak Capricorn untuk Selasa, 4 Agustus 2026.