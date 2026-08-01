3 Zodiak yang Paling Mistis Menurut Astrolog, Punya Koneksi Spiritual yang Kuat dan Mengandalkan Naluri Kebijaksanaan Batin

JawaPos.com-Empat zodiak berikut ini diyakini mampu terhubung dengan dimensi tak kasat mata.

Bukan hanya dilabeli sebagai sosok yang mistis, keempat zodiak ini juga selalu terdorong untuk mencari pengetahuan, wawasan, dan pengalaman spiritual yang membawa mereka pada pemahaman mendalam tentang kehidupan.

Berdasarkan informasi dari laman parade.com yang dikutip pada (01/07) berikut beberapa zodiak yang memiliki kemampuan psikis yang jauh lebih kuat diantara zodiak lainnya.

Gemini

Gemini selalu terdorong untuk terus belajar sepanjang hidup. Mereka juga menyadari bahwa kehidupan tidak hanya terbatas pada hal-hal yang dapat dijelaskan secara logis. Meskipun penalaran intelektual menjadi landasan kuat, mereka memahami bahwa ada sisi kehidupan lain yang melampaui nalar. Gemini menjelajah berbagai hal yang belum diketahui demi menemukan jawaban yang mereka cari.

Sagittarius

Sagittarius dikenal gemar berpetualang dan selalu haus dengan pengalaman yang bermakna, percakapan mendalam, serta keinginan memahami perjalanan hidup. Sagittarius sebenarnya mampu melakukan refleksi diri yang mendalam. Rasa ingin tahu mereka yang besar, membuat sagittarius terus menggali berbagai pertanyaan tentang kehidupan sampai mereka menemukan kebenaran.

Virgo