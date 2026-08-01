Ramalan Zodiak Aquarius dan Pisces 1 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Zodiak aquarius mungkin merasa kecewa, terutama dengan orang-orang terdekat. Namun, jangan kehilangan harapan. Hal ini mungkin terjadi karena aquarius relatif bebas atau memiliki harapan tinggi dari orang lain.

Berusahalah untuk bersikap realistis dan maafkan kesalahan orang lain. Jangan menyimpan semua dendam di dalam hati. Berusaha menjadi sempurna dan mengharapkan orang lain melakukan hal yang sama, hanya akan menghasilkan kekecewaan lebih lanjut.

Pisces yang terkasih, karena Bulan berada di Aquarius, Sesuatu yang istimewa mungkin terjadi bagi zodiak pisces hari ini. Orang-orang terdekat akan menjadi sumber kebahagiaan dan kebanggaan untuk pisces.

Mereka mungkin akan membantu pisces merasa tenang. Kemungkinan, ada kabar baik yang membawa kebahagiaan dari seseorang yang disayangi.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Aquarius dan Pisces pada Sabtu, 1 Agustus 2026.

Aquarius (20 Januari – 18 Februari)

Zodiak aquarius perlu memikirkan cara terbaik untuk berbagi perasaan romantis dengan pasangan. Terkait karir, jadilah kreatif saat bekerja jika ingin lakukan sesuatu dengan cara baru.