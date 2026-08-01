Ramalan Zodiak Leo 1 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Zodiak leo mungkin merasa mengalami kebuntuan saat ini. Tetapi, jangan anggap ini sebagai sinyal untuk berhenti mengejar tujuan artistik.

Disiplin adalah hal yang dibutuhkan untuk mewujudkan hal-hal yang benar-benar leo inginkan. Jangan biarkan energi orang lain menghalangi posisi yang ingin dicapai saat ini. Kembalilah menuju alur kreativitas.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Leo pada Sabtu, 1 Agustus 2026.

Leo (23 Juli – 22 Agustus)

Zodiak leo perlu leo memikirkan apakah pasangan saat ini benar-benar tepat atau tidak. Terkait karir, gunakan keahlian profesional untuk mengatasi hambatan yang menghalangi kemajuan.

Sementara itu, lakukan teknik relaksasi untuk mempertahankan suasana hati yang tenang dan kondisi pikiran yang damai. Terkait keuangan, hubungi pengembang properti untuk mendapatkan penawaran yang bagus jika leo memutuskan untuk berinvestasi.

Cinta Leo