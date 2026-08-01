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Dea Agustin Adrianingtyas
Sabtu, 1 Agustus 2026 | 16.00 WIB

Ramalan Zodiak Virgo 1 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Virgo (freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Virgo (freepik)

JawaPos.com - Hari ini adalah hari penting, dimana zodiak virgo dapat menyalurkan energi kreatif ke dalam situasi yang terstruktur. Meningkatkan estetika lingkungan sekitar, akan membantu menginspirasi virgo untuk lebih disiplin dan bersemangat dalam menjaga segala sesuatu tetap rapi dan teratur. 

Luangkan waktu dan jangan biarkan kecemasan orang lain membuatmu terburu-buru melakukan sesuatu yang belum siap dilakukan.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Virgo pada Sabtu, 1 Agustus 2026.

Virgo (23 Agustus – 22 September)

Bersiaplah karena pasangan akan mengejutkan zodiak virgo dengan ungkapan cinta yang penuh perhatian. Mengenai karir, pertahankan etos kerja kerasmu karena hal itu akan membawa virgo melangkah jauh.

Sementara itu, lakukan yoga dan meditasi yang memberikan manfaat luar biasa bagi kesehatan virgo. Terkait keuangan, kasus hukum panjang yang berkaitan dengan masalah properti akan segera terselesaikan.

Cinta Virgo

Hari ini, pasangan akan mengejutkan virgo dengan ungkapan cinta yang penuh perhatian. Hal ini datang setelah kalian berdua bekerja keras untuk memperbaiki hubungan. 

Editor: Novia Tri Astuti
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