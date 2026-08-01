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Dea Agustin Adrianingtyas
Sabtu, 1 Agustus 2026 | 15.55 WIB

Ramalan Zodiak Aries dan Taurus 1 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Aries dan Taurus (freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Aries dan Taurus (freepik)

JawaPos.com - Zodiak aries mungkin mengalami krisis keuangan dalam kehidupan pribadi. Cobalah memeriksa pengeluaran guna mengatasi krisis ini. Jika memungkinkan, biasakan menyisihkan sejumlah uang untuk pengeluaran di masa mendatang. 

Selain itu, cobalah untuk tidak membeli barang-barang yang tidak perlu. Hari ini juga akan menyenangkan, karena aries dapat mengharapkan imbalan atas kerja keras yang dilakukan. Aries juga dapat mengharapkan perubahan positif dalam hidup.

Zodiak taurus mungkin merasa cukup logis dan rasional. Mencapai keseimbangan yang ideal dalam segala hal yang dilakukan adalah kunci untuk hari yang menyenangkan. 

Jika terlalu fokus pada karir dan mengabaikan hal-hal lain, sekarang adalah saatnya untuk memperbaikinya. Kemungkinan besar, taurus harus mengejar ketertinggalan dengan teman dan keluarga.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Aries dan Taurus pada Sabtu, 1 Agustus 2026.

Aries (21 Maret – 19 April)

Zodiak aries akan merasakan cinta serta kasih sayang yang berlimpah hari ini. Terkait karir, Umpan balik positif yang aries terima dari rekan kerja dan atasan, akan mendorong aries untuk mencapai target yang lebih tinggi lagi.

Sementara itu, cobalah melakukan hal-hal yang disukai jika aries merasa sedih hari ini. Terkait keuangan, saat ini tepat untuk menyelesaikan transaksi pembelian properti sebagai investasi.

Editor: Novia Tri Astuti
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