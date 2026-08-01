Ramalan Zodiak Gemini 1 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Beberapa bagian hidup yang telah dicoba hindari selama beberapa waktu, mungkin akan muncul ke permukaan dan menyebabkan sedikit masalah bagi zodiak gemini hari ini.

Hal-hal yang tidak terorganisir atau terstruktur, akan semakin kacau hanya untuk memberi gemini pelajaran. Urus serta atur semuanya sekarang, dan sadarilah waktu yang terus berjalan. Ada alasan mengapa gemini perlu menyelesaikan urusan ini.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Gemini pada Sabtu, 1 Agustus 2026.

Gemini (21 Mei – 20 Juni)

Zodiak gemini perlu meminta nasihat dari teman yang terpercaya untuk melewati rintangan dalam hubungan saat ini. Terkait karir, manfaatkan keterampilanmu dan capailah target dengan bekerja keras.

Sementara itu, kendalikan suasana hatimu dan buat diri sendiri merasa lebih baik. Terkait keuangan, saat ini tepat bagi gemini untuk mengambil keputusan tentang pembelian atau penjualan properti.

Cinta Gemini