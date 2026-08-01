Ramalan Zodiak Gemini dan Cancer 1 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Gemini dan Cancer (freepik)

JawaPos.com - Zodiak gemini akan merasa lebih dekat dengan orang-orang terkasih. Hari ini akan menjadi hari yang menyenangkan, karena semua orang akan dalam suasana hati yang baik.

Ini adalah hari yang sangat baik untuk menghabiskan waktu bersama keluarga dan membicarakan apa pun yang terlintas di pikiran. Ini akan menjadi hari yang indah untuk bersantai, merayakan, dan mengisi kembali energimu untuk hari-hari mendatang.

Ramalan horoskop harian memprediksi bahwa zodiak cancer mungkin akan merasa tegang dan gelisah. Jangan tenggelam dalam kesedihan, dan berjuanglah untuk keluar dari situasi negatif ini.

Apa pun penyebabnya, jangan bereaksi terhadapnya dan alihkan perhatianmu. Hal ini akan membantu cancer merasa lebih baik. Ingat, cancer tidak dapat lari dari masalah. Oleh karena itu, anggaplah masalah sebagai pelajaran untuk melakukan perbaikan diri.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Gemini dan Cancer pada Sabtu, 1 Agustus 2026.

Gemini (21 Mei – 20 Juni)

Zodiak gemini perlu meminta nasihat dari teman yang terpercaya untuk melewati rintangan dalam hubungan saat ini. Terkait karir, manfaatkan keterampilanmu dan capailah target dengan bekerja keras.