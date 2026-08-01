Ramalan Zodiak Libra 1 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Hari ini, zodiak Libra kemungkinan akan mendapatkan bonus atau keuntungan yang tak terduga. Bisa jadi, investasi jangka panjang yang Libra lakukan juga akan terwujud sekarang.

Bagi para pekerja, atasan akan menghargai kerja keras Libra. Posisi hari ini akan memengaruhi keputusan Libra, jadi Libra harus memperhatikan detail.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Libra pada Sabtu, 1 Agustus 2026.



Libra (23 September – 22 Oktober)

Zodiak Libra perlu menyadari kualitas-kualitas yang membuat disukai dan terlihat oleh orang lain. Terkait karir, pertahankan ketekunan dan kegigihan yang akan membawa Libra melangkah jauh.

Sementara itu, jangan kehilangan harapan dan tetaplah tersenyum saat Libra merasa hidup sangat menantang. Terkait keuangan, saat ini adalah waktu yang baik untuk menyelesaikan transaksi properti yang sudah lama tertunda.



Cinta Libra

Jika lajang, hari ini tepat untuk membuat diri sendiri merasa istimewa. Cobalah menyadari kualitas-kualitas yang membuatmu disukai, sehingga orang lain akan melihatnya.