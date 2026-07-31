Kaya Dari Lahir! Inilah 8 Weton 'Tibo Gedhong' , Hidupnya Selalu Dikelilingi Harta dan Keberkahan

Ilustrasi orang kaya dari lahir (freepik/jcomp)
JawaPos.com - Dalam kepercayaan masyarakat Jawa yang sarat nilai-nilai spiritual dan filosofi hidup, dikenal istilah “Tibo Gedhong” sebuah sebutan istimewa bagi orang-orang yang sejak lahirnya telah ditakdirkan menjadi wong sugih, atau orang kaya.
Mereka yang tergolong ke dalam weton ini dipercaya membawa berkah kemakmuran, kedudukan tinggi, dan jiwa penolong, bahkan sejak masih kecil.
Menurut Primbon Jawa yang disampaikan oleh kanal Youtube Primbon Cirebon, weton Tibo Gedhong adalah mereka yang memiliki balungan gajah, atau “kerangka besar” yang menjadi simbol keberuntungan besar dalam hidup.
Weton ini bukan hanya berpeluang besar menjadi kaya, tetapi juga dianugerahi watak luhur dan kemampuan untuk mengayomi orang lain.
Tak heran jika mereka sering dipercaya menjadi pemimpin, pengusaha sukses, atau tokoh masyarakat yang disegani.
Kanal YouTube Primbon Cirebon mengulas secara mendalam delapan weton istimewa yang termasuk dalam kategori Tibo Gedhong. Inilah ulasan lengkapnya:
1. Minggu Kliwon – Lembut, Bertanggung Jawab, dan Disegani
Orang yang lahir pada weton Minggu Kliwon dikenal pendiam, santun, dan penuh tata krama. Wataknya yang lemah lembut membuatnya disenangi banyak orang. Ia bertanggung jawab dan mampu menjadi pelindung bagi orang-orang di sekitarnya.
Kedudukannya sering tinggi di masyarakat karena sifat rendah hati dan kesederhanaannya. Kemuliaan wataknya itulah yang mengantarkan pada kekayaan yang awet dan berkah.
2. Senin Pahing – Pekerja Keras yang Cepat Kaya, Tapi Harus Hati-Hati
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