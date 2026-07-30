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Lania Monica
Kamis, 30 Juli 2026 | 21.59 WIB

Rezeki Tumpah di Bulan Agustus! 7 Shio Ini Diramal Panen Keberuntungan Besar, Siap-Siap Kaya Mendadak

Ilustrasi Magnet Keberuntungan (jcomp/magnific) - Image

Ilustrasi Magnet Keberuntungan (jcomp/magnific)

JawaPos.com - Agustus tahun ini jatuh di masa pengaruh Ular Kayu, sebuah kombinasi yang melambangkan kecerdikan, momentum, dan dorongan untuk menciptakan sesuatu dari peluang yang sebelumnya tak terlihat. 

Ini bukan bulan yang berjalan biasa saja, terutama bagi beberapa Shio tertentu. Dari dua belas Shio dalam astrologi Tiongkok, tujuh di antaranya diprediksi akan merasakan keberuntungan luar biasa, bukan hanya rezeki kecil harian, tapi benar-benar peluang besar yang bisa mengubah kehidupan.

Baik melalui usaha yang berhasil, karier yang menanjak, atau relasi yang membuka pintu-pintu emas.

Dilansir dari kanal YouTube Rezeki dan Hoki,  berikut adalah tujuh Shio yang diprediksi akan menikmati keberuntungan besar di bulan Agustus 2026:

1. Shio Tikus

Pemilik Shio Tikus dikenal lincah, adaptif, dan punya naluri bisnis yang kuat. Di bulan Agustus ini, mereka berada di puncak posisi strategis, baik dalam dunia kerja maupun usaha.

Banyak yang mendapatkan tawaran kerja sama dari orang terpandang atau proyek impian yang tiba-tiba datang. Rezeki tak hanya datang dari arah yang sudah direncanakan, tapi juga dari hal-hal tak terduga seperti relasi lama, rekomendasi diam-diam, atau pencapaian yang akhirnya diakui publik. Bagi Tikus yang sigap, bulan ini bisa menjadi awal dari era kemakmuran finansial jangka panjang.

2. Shio Naga

Energi langit seperti terbuka bagi pemilik Shio Naga di bulan ini. Mereka yang selama ini merasa jalan hidupnya tersekat, akan melihat segalanya mengalir tanpa hambatan.

Naga akan berjaya dalam urusan kepemimpinan, investasi, dan ekspansi bisnis. Rezeki bisa datang dari bonus besar, kontrak penting, hingga keputusan finansial yang ternyata sangat menguntungkan. Selama mereka mampu menjaga ego dan tetap berpikir strategis, Agustus bisa menjadi bulan paling cuan dalam hidup mereka.

3. Shio Monyet

Bulan ini seperti panggung khusus bagi Shio Monyet. Kejutan demi kejutan akan muncul—mulai dari karyanya yang tiba-tiba viral, tawaran kerja dari luar negeri, hingga ide lama yang akhirnya menghasilkan.

Mereka yang aktif di industri kreatif, digital, atau pemasaran akan mengalami lonjakan pendapatan drastis. Kuncinya adalah menjaga konsistensi, jangan mudah puas, dan terus menjaga kualitas. Bahkan rezeki nomplok bisa datang dari arah yang tak disangka-sangka.

Editor: Hanny Suwindari
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