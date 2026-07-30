Rezeki Tumpah di Bulan Agustus! 7 Shio Ini Diramal Panen Keberuntungan Besar, Siap-Siap Kaya Mendadak

Ilustrasi Magnet Keberuntungan (jcomp/magnific)
JawaPos.com - Agustus tahun ini jatuh di masa pengaruh Ular Kayu, sebuah kombinasi yang melambangkan kecerdikan, momentum, dan dorongan untuk menciptakan sesuatu dari peluang yang sebelumnya tak terlihat.
Ini bukan bulan yang berjalan biasa saja, terutama bagi beberapa Shio tertentu. Dari dua belas Shio dalam astrologi Tiongkok, tujuh di antaranya diprediksi akan merasakan keberuntungan luar biasa, bukan hanya rezeki kecil harian, tapi benar-benar peluang besar yang bisa mengubah kehidupan.
Baik melalui usaha yang berhasil, karier yang menanjak, atau relasi yang membuka pintu-pintu emas.
Dilansir dari kanal YouTube Rezeki dan Hoki, berikut adalah tujuh Shio yang diprediksi akan menikmati keberuntungan besar di bulan Agustus 2026:
Pemilik Shio Tikus dikenal lincah, adaptif, dan punya naluri bisnis yang kuat. Di bulan Agustus ini, mereka berada di puncak posisi strategis, baik dalam dunia kerja maupun usaha.
Banyak yang mendapatkan tawaran kerja sama dari orang terpandang atau proyek impian yang tiba-tiba datang. Rezeki tak hanya datang dari arah yang sudah direncanakan, tapi juga dari hal-hal tak terduga seperti relasi lama, rekomendasi diam-diam, atau pencapaian yang akhirnya diakui publik. Bagi Tikus yang sigap, bulan ini bisa menjadi awal dari era kemakmuran finansial jangka panjang.
Energi langit seperti terbuka bagi pemilik Shio Naga di bulan ini. Mereka yang selama ini merasa jalan hidupnya tersekat, akan melihat segalanya mengalir tanpa hambatan.
Naga akan berjaya dalam urusan kepemimpinan, investasi, dan ekspansi bisnis. Rezeki bisa datang dari bonus besar, kontrak penting, hingga keputusan finansial yang ternyata sangat menguntungkan. Selama mereka mampu menjaga ego dan tetap berpikir strategis, Agustus bisa menjadi bulan paling cuan dalam hidup mereka.
Bulan ini seperti panggung khusus bagi Shio Monyet. Kejutan demi kejutan akan muncul—mulai dari karyanya yang tiba-tiba viral, tawaran kerja dari luar negeri, hingga ide lama yang akhirnya menghasilkan.
Mereka yang aktif di industri kreatif, digital, atau pemasaran akan mengalami lonjakan pendapatan drastis. Kuncinya adalah menjaga konsistensi, jangan mudah puas, dan terus menjaga kualitas. Bahkan rezeki nomplok bisa datang dari arah yang tak disangka-sangka.
Puluhan Orang Terjebak di AEON Mall Kumamoto Usai Gempa Dahsyat M7,1 Diikuti Ledakan
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Malik Bawazier Dilaporkan ke Polda Metro Jaya, Suami Cut Keke Diduga Tersangkut Kasus Perzinaan
Profil Mitchell Baker: Striker Naturalisasi Timnas Indonesia Berdarah Yogyakarta, Debut Gemilang di Piala AFF 2026
Prediksi Skor hingga Rekor Pertemuan Persebaya vs PSMS: Ayam Kinantan Lebih Unggul Atas Green Force
Sempat ‘Hilang’ dari Bangku Cadangan saat Timnas Indonesia Gulung Kamboja, John Herdman Ungkap Alasannya
Profil Aripat, Suami Nathalie Holscher: Dari Sales hingga Menjadi Pengusaha
Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs PSMS Medan di Piala Presiden 2026: Misi Green Force Raih 3 Poin Lagi!
Prediksi Skor Port FC vs Persija Jakarta di Piala Presiden 2026: Pembuktian Magis Shin Tae-yong!