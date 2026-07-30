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Mohammad Maulana Iqbal
Jumat, 31 Juli 2026 | 06.00 WIB

Tak Hanya Beruntung, 6 Shio Ini Disebut Punya Naluri Kaya dan Pandai Mengelola Keuangan

Ilustrasi Zodiak Berlimpah Rezeki dan Hidup Tenang (senivpetro/freepik) - Image

Ilustrasi Zodiak Berlimpah Rezeki dan Hidup Tenang (senivpetro/freepik)

JawaPos.com – Dalam kepercayaan astrologi Tionghoa, beberapa shio sering dikaitkan dengan karakter tertentu yang dianggap membawa keberuntungan dalam kehidupan, termasuk dalam urusan finansial.

Ada shio yang dipercaya memiliki kemampuan membaca peluang, mengatur keuangan, hingga mengambil keputusan tepat ketika kesempatan besar datang.

Meski keberhasilan tetap dipengaruhi oleh usaha, kemampuan, dan pilihan setiap individu, sejumlah ramalan menyebut enam shio berikut memiliki karakter yang mendukung perjalanan menuju kehidupan yang lebih mapan.

Dilansir dari akun YouTube Rezeki & Hoki, berikut enam shio yang disebut memiliki peluang besar dalam meraih kemakmuran dan keberuntungan finansial.

1. Shio Tikus

Dalam astrologi Tionghoa, Shio Tikus sering dianggap sebagai simbol kecerdasan dan kemampuan bertahan dalam berbagai kondisi.

Pemilik shio ini dikenal memiliki naluri kuat dalam melihat kesempatan yang mungkin tidak disadari oleh orang lain.

Mereka cenderung cepat beradaptasi terhadap perubahan dan mampu mencari jalan keluar ketika menghadapi tantangan ekonomi.

Selain itu, Shio Tikus dipercaya memiliki kemampuan mengelola uang dengan baik. Mereka tidak hanya mencari penghasilan, tetapi juga memikirkan cara agar aset yang dimiliki dapat berkembang.

Sifat kreatif dan keberanian mengambil keputusan secara terukur membuat mereka memiliki peluang besar untuk mencapai kestabilan finansial.

2. Shio Kambing

Shio Kambing dikenal sebagai pribadi yang berhati-hati dan penuh pertimbangan dalam mengambil keputusan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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