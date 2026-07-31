Hidup Berubah dalam Sekejap! 4 Zodiak Ini Diprediksi Terima Rezeki Tak Terduga, Didampingi Energi Planet yang Luar Biasa

JawaPos.com - Takdir kadang bergerak secara diam-diam, menghampiri orang-orang yang bersabar dan terus berjuang.

Menjelang pergantian bulan dari Oktober ke November, semesta memberi sinyal positif kepada empat zodiak yang selama ini tidak pernah lelah menghadapi tantangan hidup.

Dalam video di kanal YouTube Ki Truno Pamungkas, disampaikan bahwa ada empat zodiak yang akan menerima rezeki tak terduga ke depannya, dan keberuntungan ini bukan datang begitu saja, melainkan hasil dari dedikasi, karakter kuat, serta pengaruh planet-planet yang sedang menaungi perjalanan spiritual dan materi mereka.

Inilah empat zodiak yang diprediksi akan dibanjiri rezeki tak terduga:

1. Scorpio – Rezeki Tak Terduga Mengalir Bersama Planet Venus

Scorpio dikenal sebagai sosok penuh gairah, fokus, dan memiliki ambisi yang kuat. Daya tarik alami membuat Scorpio mudah mendapatkan dukungan dari orang lain, dan sikap kompetitifnya membawanya terus bergerak maju.

Kali ini, planet Venus, planet simbol cinta, keindahan, dan kemewahan—menyertainya.

Venus menambah pesona dan energi positif bagi Scorpio. Maka tak heran, dalam waktu tiga hari ke depan, Scorpio diramalkan akan mendapatkan rezeki besar yang datang secara tak terduga, baik dari relasi, bisnis, atau bantuan orang lain yang terpikat dengan karismanya.

2. Pisces – Intuisi Tajam Dipandu Uranus Membuka Pintu Keberkahan